Prendersi cura di sé non è mai stato così in cima alle priorità degli italiani. La ricerca del benessere a 360° coinvolge sia fisico che mente e guida scelte sempre più consapevoli, anche a tavola, a partire dalla prima colazione. Una conferma arriva dall’indagine svolta da Nielsen per Mulino Bianco, da cui emerge come 1 italiano su 3 sia più attento rispetto al passato agli aspetti “healthy” nella scelta degli alimenti per la colazione o per gli snack. Si riscontra una maggiore attenzione nella scelta di alimenti che offrono benefici funzionali (37% colazione, 44% snack), agli ingredienti presenti (36% colazione, 44% snack) e ai valori nutrizionali (34% colazione, 41% snack).

In linea con questa tendenza, Mulino Bianco rilancia la gamma di prodotti “Armonia” con un rinnovamento del brand. Il nuovo naming per la linea Mulino Bianco diventa così uno stato d’animo, rimandando al concetto di equilibrio con sé stessi e con l’ambiente che ci circonda. Il nuovo pack, dal colore verde ancora più fresco e delicato rispetto a prima, rappresenta la natura, l’armonia e l’equilibrio, la speranza e la serenità. La linea Armonia presenta prodotti con ingredienti dal gusto equilibrato, adatti a diverse esigenze o necessità e ai diversi momenti della giornata, che vanno dai biscotti ai pani, morbidi e croccanti, passando per le merende. Grazie alle loro ricette basate su un ingrediente caratterizzante, come avena, farro, frutta, i prodotti della linea Armonia nell’ambito di un corretto stile di vita possono apportare benefici nutrizionali ma senza rinunciare al gusto. Prodotti storici, come le Camille o i Cracker all’acqua, si affiancano a novità come i biscotti Mirtillini e Buonfarro e a prodotti rivisitati come CioccoAvena, PandiYò e Cecille,per una linea che valorizza il meglio di ogni ingrediente, offrendo nuove esperienze di gusto, con la consapevolezza che stare bene con sé stessi, mangiando con gusto e cercando la bontà, sia il primo passo per la felicità.La presentazione dei prodotti e dei pack della linea Armonia è in programma a Wanderlust 108,l’unico Mindful Triathlon, nato in America e diffuso poi in cinque continenti, che da anni celebra il Movimento Consapevole riunendo gli Yoga Lovers di tutto il mondo.

ARMONIA: NUOVE ESPERIENZE DI GUSTO

La gamma Armonia Mulino Bianco accompagna i suoi consumatori a partire dalla prima colazione: un’ampia selezione di biscotti, come i nuovi Mirtillini con farina integrale, mirtilli rossi e semi di chia, i Buonfarro con farina integrale di farro, mandorle e miele, i Cioccoavena con farina di fiocchi di avena e cioccolato, le Cecille con cereali, scorza d’arancia e farina di ceci, i PandiYò con yogurt bianco e i biscotti senza glutine come i Cioccosole,con gocce di cioccolato e riso croccante,e i Fior di Miele,senza glutine e senza lattosio,con farina di mais e miele. La linea contempla poi merende come le storiche Camille, ricche di fibre, con carote e succo d’arancia, i Cornetti Senza Zucchero con lievito madre, i Plumcake Senza Zucchero con yogurt 100% italianoe le Lunette,tortine con farina integrale di riso e gocce di cioccolato, senza glutine. Non solo biscotti e merende.Nella linea Armonia sono presenti anche prodotti adatti a chi ha specifiche necessità nutrizionali, come i Pan Bauletto senza glutine con farina di riso, i Cuor di Lino fonte di proteine, con semi di lino, soia e semi di girasole, i Fiori d’Acqua,cracker all’acqua senza lieviti e con meno grassi, il 40% in meno rispetto alla media dei cracker più venduti, i Quadretti senza glutine con farina di riso e rosmarino.

LA “TAVOLA DELL’ARMONIA” A WANDERLUST 108 TRA ESPERIENZE DI GUSTO, FACE YOGA E ARMONIA DEI COLORI

Per presentare al pubblico la gamma rinnovata di prodotti Armonia, Mulino Bianco ha scelto di portare la sua “Tavola dell’Armonia” a Wanderlust 108, evento cult dedicato al benessere fisico, mentale e spirituale. Wanderlust 108 è infatti l’unico Mindful Triathlon al mondo che, durante un’intera giornata, offrirà ai suoi oltre 7.000 visitatori la possibilità di praticare e condividere le tre attività consapevoli –corsa, yoga e meditazione – nella splendida cornice di due dei più bei parchi urbani di Milano e Roma. Mulino Bianco accoglierà gli ospiti nella sua Tavola dell’Armonia, uno spazio esperienziale per accompagnare i partecipanti alla scoperta sensoriale della linea Armonia e offrire un’occasione unica di incontro, scambio e crescita all’interno di un contesto di condivisione e benessere. Nell’area verranno proposte esperienze di tasting in linea con i valori del Mindful Eating e attività coinvolgenti per sperimentare attimi di “armonia”. Insieme a Maria Waag si potrà prendere parte a una mindful eating experience, per assaporare il momento e saperlo condividere, prestando attenzione alle proprie emozioni. Tra le proposte, rivolte a gruppi di 3-4 persone e organizzate in slot da 10 minuti, il Face Yoga,in cui la trainer specializzata Vittoria Santoliquido, attraverso la gestualità tipica dello Yoga, inviterà i presenti a esplorare alcuni degli ingredienti della linea Armonia, come i mirtilli rossi, esaltati dai benefici degli oli essenziali, per regalare un momento di “self care”. Presente, inoltre, una consulente armocromista – Chiara Bassetti – che guiderà i partecipanti a scoprire la propria stagione cromatica e il proprio sottotono in un affascinante percorso di valorizzazione di sé. Ma non solo. L’area ospiterà anche due affascinanti momenti esperienziali, denominati attività “Uncommons”, come la Cerimonia del Cacao, che insieme a Vibrant Kundalini celebra le proprietà ancestrali di un ingrediente come il cacao, e il Sound Bath, la danza dell’acqua, che con Sara Usai condurrà i Wanderlusters lungo un viaggio olistico ed esperienziale accompagnati dal morbido suono delle campane tibetane.

L’ATTENZIONE DEL GRUPPO BARILLA A TEMI DI SOSTENIBILITÀ

Il Gruppo Barilla lavora costantemente e a tutto tondo per migliorare l’impatto di tutti i suoi prodotti grazie al suo impegno che va “dal campo alla tavola”.Con 29 stabilimenti in Italia e all’estero, Barilla si è impegnata a migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali, adottando e diffondendo sistemi di gestione, politiche e linee guida per la tutela ambientale.

Grazie a questo impegno, dal 2010 a oggi il Gruppo ha registrato un -32% delle emissioni di gas a effetto serra e -24% dei consumi idrici per tonnellata prodotto finito. Barilla investe periodicamente nell’ammodernamento dei propri impianti produttivi e nell’implementazione di nuove tecnologie in grado di garantire le migliori prestazioni energetiche. Per la produzione nei nostri stabilimenti del 100% dei pani, biscotti e merendine Mulino Bianco, acquistiamo energia elettrica da fonti rinnovabili. Barilla prosegue il suo impegno per rendere il packaging meno impattante per l’ambiente. In Italia il 100% delle confezioni di pasta, sughi, pesti, pani, biscotti e merende del Gruppo Barilla è disegnato per il riciclo, utilizzando quasi esclusivamente carta e cartone provenienti da foreste gestite in modo responsabile.