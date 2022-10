Morfosis, la nuova collezione rock sfila nella Galleria del Cardinale Colonna

La storica Galleria del Cardinale Colonna di Roma ospiterà la presentazione della nuova collezione invernale di Morfosis, brand di abbigliamento disegnato da Alessandra Cappiello. “Scegliere uno stile scintillante – racconta la creatrice nel backstage – restando ancorati alla realtà, alla quotidianità, all’eleganza di quel vestito, quella camicia, quel cappotto che proprio vorremmo sempre ritrovare nel nostro armadio. Il mio obiettivo è affermare il proprio modo di essere attenti alle risorse del pianeta scegliendo capi destinati a restare nel tempo”.

Verde smeraldo, blu zaffiro, rosso corallo e viola ametista sono i colori della palette dell’evento di Morfosis, ispirata quindi alle pietre preziose. Per la stilista “è sempre la consapevolezza dell’imperfezione che caratterizza l’essere umano nella sua indole più intrinseca e profonda” a ispirare e fornire il filo conduttore della collezione. Previsto un pubblico di 300 persone e la presenza di Anna Falchi ad ammirare una sfilata che si annuncia in stile retrò con note rock. Su tutti l’esempio di un gilet di pelle rosso con “Elvis” scritto sul retro. Verranno messi in mostra anche tailleur con pantaloni in velluto liscio e gonne ampie in seta stampata a grandi rose. E ancora, vestaglie dannunziane, pizzi e trame di preziosi jacquard.

Al centro Coin Excelsior in via Cola di Rienzo sarà allestito un pop-up store con una selezione di capi della collezione. Singolare il contrasto tra gli abiti, la musica di Elvis Presley e il contesto classico della Galleria del Cardinale, costruita infatti nel 1730 dall'architetto Paolo Posi. Nei piani del cardinale Girolamo II la struttura avrebbe dovuto essere utilizzata come biblioteca e come ambiente per ospitare una collezione pittorica ed archeologica. La Sala da Ballo, ai tempi dell'affittuario ambasciatore di Francia, nel 1803 ospitò la cerimonia del battesimo delle due gemelle Savoia, Maria Teresa e Maria Anna, futura imperatrice d'Austria.