Modella spende oltre 150mila euro per farsi allungare le gambe di 14 centimetri: “Non avrei dovuto farlo”

Si è sottoposta a un difficile intervento chirurgico per allungare le gambe di 14 centimetri. Oggi, dopo aver speso più di 150mila euro, si dice pentita. Protagonista di questa vicenda è la modella tedesca Theresia Fischer, 31 anni, ex partecipante della versione tedesca del Grande Fratello.

All’emittente radiofonica Mdr Jump ha detto di essersi resa conto di aver fatto l’intervento solo per assecondare le volontà dell’ex marito. Le diceva: “sai che mi piacciono le donne alte. Mi piacerebbe davvero se tu potessi accontentarmi”. Poi la incalzava: “Non puoi fare nulla senza di me. Hai bisogno di me”. “Se te lo senti ripetere 20, 30, 60, 70 volte, allora arrivi veramente a credere di non essere niente senza di lui”, ha affermato la modella. “Mi vergogno perché ho acconsentito a un’operazione che non avrei dovuto subire”.

Ha spiegato che le sono state inserite negli stinchi delle aste telescopiche regolabili, le quali venivano gradualmente spostate per estenderle le gambe. Il tutto per arrivare a un’altezza di un metro e 84 centimetri rispetto ai 170 originari. “Una follia assoluta”, l’ha definita il professor Alessandro Massè, direttore della Prima Clinica Ortopedica e Traumatologica della Città della Salute e della Scienza di Torino, intervistato da La Repubblica. “Si fa solo per assoluta necessità, solo se il gioco ne vale la candela. Non perché l’intervento in sé sia complicato, ma perché si tratta di una procedura invasiva e dolorosa, altamente impattante sulla vita del paziente, e che comunque non arriva mai ad aggiungere così tanti centimetri”, ha commentato.