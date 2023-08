Lo sfogo della modella di OnlyFans: “Capri? Un incubo, si cammina per ore e il caldo è insopportabile”

Lo sfogo della modella di OnlyFans: “Capri? Un incubo”

Una vera e propria vacanza da incubo: è il giudizio dato da Mikaela Testa, modella australiana di OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento, sulla sua villeggiatura in Europa e in particolare a Capri.

In una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram, infatti, la giovane ha raccontato le sue vacanze nel Vecchio Continente spiegando perché è rimasta insoddisfatta.

“Siete tristi perché vorreste viaggiare in Europa, ma non potete farlo? Nessuna paura: è un’esperienza sopravvalutata. Per me è stato un incubo” ha affermato la modella.

La giovane ha usato parole particolarmente dure sull’Italia e in particolare su Capri: “Ho girato tutta l’Europa quest’estate in compagnia dei miei amici, ma quanto visto in Italia è stato davvero orribile: stavo inciampando in un gatto morto, per raggiungere un posto devi camminare per ore e il caldo è davvero insopportabile. Un incubo”.

“Non vedo l’ora di tornara a casa. Stiamo odiando questi luoghi e arrivi a un punto in cui tutto ti sembra orribile” ha aggiunto l’australiana, nel frattempo volata a Mykonos, in Grecia.