Il matrimonio va in frantumi per colpa della fotografa: “È andata a letto con lo sposo”

Il matrimonio va in frantumi per colpa della fotografa

La fotografa di un matrimonio va a letto con lo sposo e manda in frantumi le nozze: l’incredibile vicenda è stata raccontata dal proprietario dell’agenzia che ha ricevuto una richiesta di rimborso dalla neo sposa.

Una volta scoperto il tradimento, infatti, la donna si è rivolta all’agenzia fotografica ingaggiata per il suo matrimonio per chiedere i soldi indietro.

“Capisco il dolore della donna ma non so come comportarmi – ha scritto sui social il proprietario dell’agenzia – Perché dovrei farle un rimborso? La fotografa che ho selezionato ha svolto un lavoro impeccabile, quello che è accaduto dopo nella sua vita privata non riguarda la mia agenzia”.

“Cosa dovrei fare secondo voi?” ha poi scritto chiedendo consigli agli utenti. Le risposte sono state le più disparate. “Come si chiama? Dovessi mai sposarmi in tempi brevi” ha scritto un follower. E ancora: “Offrile uno sconto sul prossimo matrimonio” ha ironizzato un altro.