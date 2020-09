Mango Kids, il ramo d’azienda di Mango rivolto al mondo dei più piccoli, amplia la selezione dei suoi modelli alla fascia degli adolescenti. Questa nuova collezione viene lanciata sul mercato con il nome Teen e si rivolge ai giovani tra gli 11 e i 15 anni.

I modelli sono stati creati seguendo le tendenze attuali in modo rilassato, lasciando spazio all’espressione personale del pubblico di quest’età che comincia a definire il proprio stile. La capsule collection copre sia la linea sportiva che quella formale.

La collezione è disponibile in una selezione di negozi Mango Kids in un totale di 17 mercati in tutto il mondo, inclusa la Spagna. Dopo questo primo lancio, la società intende ampliare in futuro il numero di Paesi in cui la nuova collezione sarà disponibile.

Mango Kids è presente in più di 70 Paesi. Dal suo lancio nel 2013, ha oggi più di 530 punti vendita in tutto il mondo e insieme a Man e Violeta ha rappresentato il 18% delle vendite dell’azienda nello scorso esercizio.

Potrebbero interessarti I panettoni di Giovanni Cova & C. dedicati alle donne dell’opera lirica L’auto della Casellati tampona quella di Mattarella: l’incidente a Vo’ Euganeo Il sociologo Fontana a TPI: “Dopo il Covid il marketing non sarà più come prima”