Fedez torna a parlare del “caso Rai” in un video Instagram. Leone spazientito grida: “Basta”

Fedez risponde al direttore di Rai3, Franco Di Mare, su Instagram. L’artista esordisce: “Ragazzi si è appena radunata la commissione di Vigilanza Rai”. E Leone spazientito grida: “Basta“. Papà Fedez commenta: “Anche Leone è pieno”.

Il rapper ha commentato le parole di Franco Di Mare dopo l’audizione in commissione Vigilanza Rai: “Io potevo starmene a casa mia, ma rifarei quello che ho fatto 100mila volte – spiega su Instagram – Anche perché io sono un privilegiato“. E continua: “Se la Rai mi fa causa io ho i mezzi per potermi difendere, se la Rai mi bandisce dalla Rai a me non cambia la vita”. Ma poi si chiede: “Se al posto mio su quel palco ci fosse andato un artista che ha un po’ meno potere di me, chiedendogli di non fare nomi e cognomi – si chiede – Che cosa avrebbe fatto al posto mio? Avrebbe ceduto probabilmente”. La stessa cosa, dice, “se questo è il metodo utilizzato”, quanti “lavoratori della Rai”, dovranno fare scelte simili?. E conclude: “È giusto all’interno di una Rai che si definisce tv di Stato?”.

