Uno scambio tra due fidanzati in una chat diviene motivo di riflessione per un’itera generazione di donne alle prese con uomini irrisolti ed egocentrici. A pubblicare il tutto è il sito Deejay.it che racconta la storia di Lara e del compagno.

“Ciao Spunte Blu, mi chiamo Lara e sono fiera di dirvi che ho preso una decisione drastica ma liberatoria, per il bene della mia vita”. Inizia così il messaggio che una donna di nome Lara ha inviato alla pagina Facebook Mentire di fronte alle spunte blu, che raccoglie gli screenshot più divertenti delle chat di WhatsApp inviate dagli utenti. Lara ha continuato scrivendo di aver voluto condividere la chat e la sua storia anche per mandare un messaggio alle ragazze, spiegando come non debbano farsi trattare male e sia meglio avere il coraggio di dire basta, per poi spiegare come la vicenda sia scaturita dall’atteggiamento immaturo del suo ex fidanzato.

“Il mio ragazzo ha preteso una torta per il suo compleanno, nonostante io non avessi materialmente il tempo per potergliela fare, e così ho deciso di mettere un punto a queste pretese”.

La vicenda nasce quando Lara manda al fidanzato una foto di due muffin appena comprati al supermercato, dicendogli di averli presi per la sua festa di compleanno l’indomani. L’uomo si è subito posto sulle difensive, dicendole che per il suo compleanno pretendeva una vera torta e non semplicemente due dolci, “anche brutti” ha aggiunto. Secondo lui, la ragazza avrebbe dovuto cucinargliene una esattamente come avrebbe fatto sua madre che viene presto chiamata in causa.

La donna però, dovendo lavorare tutto il giorno, non avrebbe fatto in tempo a prepararla, e ha ripiegato sui due muffin. L’uomo ha continuato facendo sentire in colpa la ragazza, sostenendo che gli avrebbe preparato una torta con le sue mani se davvero lo avesse amato.

Di fronte all’incredulità di Lara, l’uomo ha rincarato la dose, affermando che sua madre aveva sempre cucinato le sue torte di compleanno. E, come tale, riteneva che tale compito fosse un dovere che spettasse anche alla sua fidanzata. Lara non ci ha pensato due volte e, di fronte all’ennesima dimostrazione dell’immaturità dell’uomo, ha deciso di lasciarlo nella stessa chat.

Di seguito l’intera conversazione: