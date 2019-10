Arrivano le Jesus Sneaker: le Nike con crocifisso e acqua santa (ma il prezzo è fuori dalla grazia di Dio)

Arrivano le nuove Nike, le Jesus Sneaker con crocifisso e acqua santa

Si chiamano Jesus Sneaker e sono il nuovo modello di Nike ideato per i fan di Gesù e riconoscerle non è difficile, perché due accessori in particolare rendono questo modello davvero originale: un crocifisso dorato attaccato sui lacci delle sneakers e una citazione del Vangelo in bella vista.

Mt 14:25, ovvero: “Verso la fine della notte egli venne verso di loro camminando sul mare”. Una bella citazione per essere stampata sulla suola di un paio di scarpe, non c’è che dire. Ma non finisce qui, perché a rendere ancora più straordinarie e originali le nuove sneaker sono quei 60 cc di acqua santa che si trovano nelle suole. Non acqua santa qualsiasi, ma acqua del Fiume Giordano. Benedetta, sì. “Io sono ebreo e l’unica cosa che sapevo di Gesù è che ha camminato sull’acqua”, ha detto Daniel Greenberg, il direttore commerciale dell’agenzia che ha creato il modello di sneaker.

Il marchio che si è lanciato nell’eccentrica avventura delle Jesus Sneaker è un brand di New York: MSCHF. In un’intervista al New York Post Daniel Greenberg ha spiegato il perché di un’idea così fuori dal coro: “Volevamo dimostrare quanto sia diventata assurda la moda delle collaborazioni nel mondo della moda”.

“E così ci siamo chiesti: come sarebbe stata una collaborazione con Gesù Cristo, una delle persone più influenti della storia?”. Il modello è andato sold out nel giro di una manciata di ore. Il prezzo non ha spaventato gli acquirenti: 3mila dollari per un paio di MSCHF x INRI. La Nike, in tutto ciò, si dissocia in toto dall’esperimento lanciato da MSCHF.

D’altronde basta fare un giro sul sito dell’agenzia MSCHF per rendersi presto conto che non poteva che arrivare da lì un’idea del genere: l’azienda, infatti, è specializzata nella creazione di prodotti digitali decisamente particolari.

Le Jesus Sneaker sono già andate a ruba, ma sarà possibile comunque averle: MSCHF fa sapere che il secondo e il quarto martedì del mese l’azienda metterà a disposizione altre paia di scarpe. Insomma, se avete 3mila dollari da parte e l’idea vi entusiasma, non resta che aspettare e prenotare le nuove Jesus Sneaker.

Potrebbero interessarti Alessio e Valentina si sposano, poi cambiano sesso, e per il giudice il matrimonio è ancora valido: sentenza storica Costruisce un palazzo spesso 60 cm per nascondere la vista mare al fratello Letteratura, Booker Prize 2019: le sei opere finaliste

“Ero una fashion addicted, non ho comprato vestiti per un anno: ecco come sono cambiata”