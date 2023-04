L’istruttrice di nuoto: “Non comprate costumi blu ai bambini” | VIDEO

È diventato virale sul web un video in cui una istruttrice di nuoto mette in guardia i genitori dal non comprare costumi blu ai propri bambini perché pericolosi.

“Per favore comprate solo costumi da bagno molto colorati o con colori sgargianti e i vostri figli saranno sempre al sicuro” afferma nel filmato Nikki Scarnati, istruttrice di nuoto divenuta famosa su TikTok proprio per i suoi filmati in cui dispensa consigli utili, mettendo in guardia i genitori dai pericoli che si possono celare dentro l’acqua, proprio come in questo caso.

“Ecco vedete – afferma la donna indicando la figlia – Ho fatto indossare alla mia bambina questo costume che è azzurro chiaro e io riesco a vederle solo la testa. Questo è pericolosissimo perché se il bambino dovesse essere in difficoltà, io non me ne accorgerei nemmeno”.

“Inoltre, è da notare il fatto che io non veda bene mia figlia che è in piscina da sola… vi immaginate se fosse in mezzo a una folla agitata di bambini? Per favore comprate solo costumi da bagno molto colorati o con colori sgargianti e i vostri figli saranno sempre al sicuro”.