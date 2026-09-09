Hair styling: ecco i tagli protagonisti dell’autunno 2026

Con l’arrivo dell’autunno torna puntuale il desiderio di cambiare taglio. Il rientro dalle vacanze coincide con la voglia di ripartire da una forma nuova e in questo periodo i saloni registrano una delle concentrazioni più alte di richieste di trasformazione dell’intero anno, complice anche una chioma che dopo mesi di sole e salsedine chiede comunque un intervento di rimessa in ordine.

La stagione che si apre offre a chi desidera rinnovarsi un ventaglio di possibilità particolarmente ampio, perché per il 2026 diversi tagli si annunciano protagonisti.

Il corto torna e cambia carattere

Le lunghezze brevi quest’autunno torneranno al centro dell’attenzione in una versione lontana dalle linee nette degli anni passati. Al centro della scena sarà infatti il pixie contemporaneo, che lavora sul contrasto interno: il volume viene concentrato sulla sommità del capo, mentre le punte intorno alle orecchie e sulla nuca restano più leggere e dinamiche, alleggerite da sfilature che tolgono peso conservando la forma. La frangia accompagna questa costruzione cadendo in diagonale sul viso, con un movimento naturale che ammorbidisce il profilo.

Il risultato valorizza i lineamenti mettendoli in evidenza, motivo per cui rende al meglio sui visi ovali e sui tratti definiti, dove il volume superiore genera una proporzione armonica. Sulle chiome sottili l’effetto risulta particolarmente gradevole, perché la concentrazione della massa in alto restituisce corpo nel punto in cui serve di più.

Naturalmente, la resa dipende dallo studio delle proporzioni del volto molto più che dalla lunghezza scelta e un taglio su misura è ciò che distingue davvero un pixie riuscito: la stessa forma, spostata di un centimetro o modificata nel punto di attacco della frangia, produce un effetto completamente diverso.

Le lunghezze naturali e la texture valorizzata

Sul versante opposto, per quanto riguarda i capelli lunghi, la direzione affermatasi negli ultimi mesi premia la texture naturale e il lavoro di definizione leggera, con interventi che assecondano il movimento dell’onda o del ricciolo e con un’attenzione crescente alla condizione della chioma come parte integrante del risultato estetico.

In questa impostazione, il taglio ha il compito di distribuire il peso. Le lunghezze irregolari creano volume e movimento dove la chioma tende ad appiattirsi e le scalature vengono calibrate sulla forma naturale del capello, così che ogni ciocca cada nella direzione che le è propria. Su questa base si innestano lo shag e il wolf cut, presenti anche quest’autunno in versioni più rifinite, con sfilature leggere e proporzioni equilibrate che ne addolciscono il carattere originario.

Un taglio scalato conserva la propria bellezza finché le lunghezze irregolari mantengono il rapporto reciproco, richiedendo quindi appuntamenti in salone più frequenti rispetto a una linea pari, con ritocchi che intervengono sulle scalature interne più che sulla lunghezza complessiva.

Il bob destrutturato e il ritorno della frangia

Tra il corto e il lungo si colloca il taglio medio, che quest’autunno rinuncia alla simmetria in favore di una superficie mossa, con il bob destrutturato, che conserva la lunghezza intorno alla mandibola o poco al di sotto, abbandonando il bordo netto in favore di punte lavorate, che restituiscono un profilo vivo e una caduta meno rigida. Altrettanto protagonista sarà anche la versione lunga, il lob, che presenta la stessa impostazione fino alle spalle e si presta a chi cerca un cambiamento percepibile mantenendo la possibilità di raccogliere i capelli.

Il dettaglio più richiesto della stagione resta però la frangia, presente in tre varianti che rispondono a esigenze diverse. Quella piena copre interamente la fronte e concentra l’attenzione sugli occhi, con una resa netta che si sposa con le chiome dense e con la caduta liscia. Quella a tendina si apre al centro e scende ai lati incorniciando gli zigomi, una soluzione versatile che si adatta alla maggior parte delle forme del viso e cresce in modo armonioso tra un appuntamento e l’altro. Quella sfilata, alleggerita con tagli verticali, si integra gradualmente nelle lunghezze e funziona bene sulle chiome mosse, dove segue il movimento naturale del capello.

Mantenere il taglio tra un appuntamento e l’altro

Tutti i tagli della stagione condividono una caratteristica: per essere mantenuti al meglio devono essere trattati con cura anche nel quotidiano. Il volume sulla sommità di un pixie, il movimento di uno shag e la superficie mossa di un bob destrutturato si ricostruiscono ogni mattina e la resa vista in salone si ottiene di nuovo a casa con gli strumenti adatti.

Per il pixie, risulta indicata una mousse volumizzante, che si applica sui capelli umidi e che asciugandosi sostiene la base del capello. Per i tagli scalati come lo shag e il wolf cut, dove l’effetto nasce dalla separazione tra le ciocche, il prodotto di riferimento è lo spray texturizzante al sale marino, che asciuga la superficie del capello e ne aumenta l’attrito, così che le ciocche restino distinte.

Per il bob destrutturato, che si costruisce con la piastra, serve una crema termoprotettiva, che forma sul capello una pellicola in grado di distribuire il calore e ridurre lo shock termico. Si applica prima dell’asciugatura, mentre un olio sulle punte fissa la lucentezza. Sulla frangia, la prima a perdere forma durante la giornata, è indicato uno spray a tenuta leggera.

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Il colore che accompagna i tagli della stagione

A completare il quadro interviene la scelta cromatica, che in autunno si muove verso i toni caldi. Il castano medio, luminoso e naturale, viene indicato come la tonalità dell’anno, affiancato dal rame nella versione whisky glaze, dal rosso ginger e da un biondo più caldo e cremoso rispetto alle declinazioni fredde degli anni recenti.

L’abbinamento con i tagli della stagione ha una ragione tecnica. Le sfumature calde riflettono la luce in modo differenziato lungo il fusto e mettono in risalto il movimento delle lunghezze scalate, esaltando la profondità che le scalature creano. Su un bob destrutturato o su uno shag, dove la forma nasce dal gioco tra i diversi livelli, un colore con riflessi caldi rende visibile l’architettura del taglio, e la stagione premia così chi sceglie di costruire la propria immagine su misura.