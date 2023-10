Si finge avvocato e vince 26 cause in tribunale senza la laurea in giurisprudenza

Si finge avvocato e vince 26 cause in tribunale senza la laurea

Un finto avvocato ha vinto 26 cause in tribunale senza avere né un titolo di studio né alcuna competenza in giurisprudenza: è quanto avvenuto in Kenya con la vicenda che ha fatto in breve tempo il giro del mondo.

A raccontarla è stata la Bbc, secondo cui Brian Mwenda, questo il nome del truffatore, si sarebbe introdotto nella Law Society of Kenya, l’equivalente dell’Ordine degli avvocati del suo Paese, sostituendo i dati di un suo omonimo con i suoi, foto compresa.

Prima di essere scoperto, però, l’uomo ha vinto ben 26 cause legali in tribunale. La truffa è venuta a galla quando il vero Brian Mwenda Ntwiga ha contattato l’Ordine poiché non riusciva a entrare nel suo profilo. Scoperto, dunque, il falso avvocato è finito in manette.

“Si è trattato di un malinteso” si è giustificato l’uomo assicurando che presto sarebbe riuscito a dimostrare la sua innocenza. La vicenda, però, ha intanto generato un grande dibattito in tutto il Kenya.

Il falso avvocato, infatti, è stato addirittura elogiato come “una giovane mente brillante in grado vincere in tribunale senza qualifiche tradizionali”, mentre l’ex governatore di Nairobi, Mike Sonko, ha addirittura affermato che aiuterà l’uomo a ottenere i titoli legali per poter esercitare la professione.