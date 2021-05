Festa della mamma 2021: le frasi per i vostri auguri

Domani, domenica 9 maggio, in Italia si festeggia la Festa della mamma 2021. Un giorno particolare che cade sempre la seconda domenica di maggio. Per l’occasione siete alla ricerca di qualche frase da inviare via WhatsApp? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Di seguito frasi da inviare stasera o domani durante la festa della mamma 2021 su WhatsApp, ma non solo: