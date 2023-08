“Due euro per dividere un toast a metà”: la denuncia del cliente di un bar sul lago di Como

Due euro per dividere un toast a metà. Sta facendo discutere la recensione di un utente di Tripadvisor, che ha puntato il dito contro un locale di Gera Lario, piccolo paesino affacciato sul lago di Como.

Qui, durante un pranzo di fine giugno, due persone sono state costrette a pagare un sovrapprezzo perché il toast era stato “diviso a metà”, come riporta lo scontrino. Il costo del solo toast era di 7,50 euro. “Il formato del toast viene servito già tagliato in due esatte metà. Eravamo in due persone e abbiamo chiesto un toast che al tavolo avremmo mangiato in due. Ma dobbiamo pagare perché ci siamo divisi in due il toast? Incredibile ma vero…”, ha scritto l’utente, attirando altri commenti indignati.

“Cercare di avere degli introiti extra giocando sui prezzi o su escamotage vari sia sgradevole e oltremodo discutibile”, uno dei pareri più critici, a cui hanno risposto anche frequentatori che hanno avuto un’esperienza più positiva. “Un porto sicuro per un pasto semplice e veloce o un aperitivo di qualità”.