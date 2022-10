Dior collabora con Thebe Magugu: lanciata una capsule collection benefica

Insieme al designer sudafricano Thebe Magugu, Christian Dior ha annunciato una collaborazione originale legata ad un’iniziativa benefica: una capsule collection (una collezione composta da una quantità di capi minore rispetto ad una collezione tradizionale) ispirata al celebre “New Look”, accompagnata da una donazione dall’importo rimasto segreto al Charlize Theron Africa Outreach Project, associazione creata nel 2007 dall’attrice – ambasciatrice Dior – per promuovere programmi di prevenzione contro l’AIDS in Africa.

I due atelier, a Parigi e Johannesburg, comunicano tra di loro per creare quella che la direttrice artistica delle collezioni donna di Dior, Maria Grazia Chiuri, ha definito “una reinterpretazione dell’iconico New Look, attraverso la sua visione femminista contemporanea”. La collezione sarà in edizione limitata e verrà commercializzata a partire dal 27 ottobre in alcune delle boutique più prestigiose di Dior. Thebe Magugu, vincitore del Premio LVMH 2019, ha presentato per la capsule collection una t-shirt di cotone decorata con una immagine di due donne che si tengono la mano, che sarà prodotta in Sud Africa. Poi, un cappellino in tela Dior Oblique con due cordini gialli con la sua firma, una gonna in tulle plumetis, una borsa abbinata, un paio di stivali Diorcamp e un foulard in seta gialla.

Il designer ha fondato il suo brand di abbigliamento femminile nel 2016, e cinque anni più tardi ha aggiunto una linea maschile. Collabora con numerosi artigiani sudafricani e grazie alla visibilità ottenuta vincendo il premio LVMH è stato il primo talento invitato da AZ Factory a disegnare una collezione nell’ambito del progetto di collaborazioni “Amigos”.