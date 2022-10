Dior, la mostra “Designer of Dreams” arriva in Giappone

“Christian Dior: Designer of Dreams”, la mostra itinerante del colosso dell’alta moda, approda in Giappone dopo aver riscosso enorme successo a Parigi e poi nelle tappe di Londra, Shanghai, Chengdu, New York e Doha. Dal 21 dicembre al 28 maggio del prossimo anno si potranno ammirare i capi al Museum of Contemporary Art di Tokyo. Un connubio tra tessuti e ambienti reso possibile dal lavoro dell’architetto giapponese Shohei Shigematsu e della storica dell’arte e della moda Florence Müller. “Siamo onorati di progettare una nuova narrazione spaziale all’interno del Museum of Contemporary Art di Tokyo – ha detto in una nota – che attinge dal rapporto storico di Dior con il Giappone e dagli attuali contesti culturali del paese per mostrare la nostra continuità creativa sotto una nuova luce”.

Nella mostra ci saranno anche una reinterpretazione della borsa Lady Dior e una sezione dedicata esclusivamente al mondo dei profumi Miss Dior e J’adore. Alcuni documenti d’archivio della maison saranno esposti insieme alle opere della collezione permanente del museo e alle fotografie che Yuriko Takagi ha scattato appositamente per la mostra. “Con i primi accordi firmati nel 1953 tra Dior e aziende tessili giapponesi di prestigio, è stato anche l’inizio di un proficuo dialogo culturale e artistico che vive ancora oggi con Maria Grazia Chiuri e questa mostra al Museum of Contemporary Art di Tokyo”, ha spiegato Müller.

L’attuale direttrice creativa della maison spiegava in un’intervista di cinque anni fa di avere prove dell’attrazione di Dior verso il Giappone nei suoi archivi, tra cui una giacca progettata per essere indossata sopra un kimono e una stampa di fiori di ciliegio del 1953: “Penso che sia stato molto intelligente nel capire il punto di vista delle donne giapponesi. E questo spiega anche perché il marchio Dior è così mondiale, perché immediatamente Dior ha capito diversi tipi di donne”.