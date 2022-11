Mentre si vocifera di una possibile proposta di matrimonio di Francesco Totti alla sua nuova compagna Noemi Bocchi, il figlio dell’ex capitano della Roma e di Ilary Blasi Cristian si mostra sui social insieme alla fidanzata Melissa Monti. Uno scatto allo specchio per i due, con lei che si trucca, e un cuore azzurro a commento della foto. Cristian Totti è molto riservato sui social, il suo profilo Instagram è scarno di foto così come quello di TikTok. Non rinuncia però a condividere di tanto in tanto qualche momento bello condiviso insieme alla ragazza di cui è innamorato da ormai un anno circa.

Fu il settimanale Chi a parlare della loro relazione per primo, quando lei lo accompagnò a una partita delle giovanili della Roma. Hanno entrambi 17 anni, Monti è però già affermata: come attrice ha recitato nella fiction “Mi chiamo Maya” e in “Solo per amore”. È apparsa anche nel film “La grande bellezza” e ha girato diversi spot celebri. Sul profilo di lei qualche scatto extra che documenta la relazione con Cristian Totti, ma si tratta comunque di poche istantanee che certificano la volontà di coltivare il rapporto in maniera più riservata.