“Sono cambiata, è vero! Ecco perché”: questo il titolo che l’imprenditrice e influencer beauty Clio Zammatteo in arte ClioMakeUp dà al suo Reel di 12 minuti. Oltre 12 minuti di video pubblicati su Instagram in cui parla guardando dritto in camera e si mette a nudo e ammette che “se nel 2008 avessi saputo che sarebbe stato così non avrei mai iniziato questo percorso”. Quindi ripercorre le tappe della sua storia, sottolineando come nel 2017 abbia fondato il suo brand “con i miei soldi, messi da parte come influencer senza chiedere aiuto a nessuno”, per arrivare fino ad oggi e al momento buio che sta vivendo: “Faccio fatica a combattere queste battaglie ma ho paura. Ho paura perché la vita è una me*** e ogni giorno abbiamo sfide e battaglie da combattere e non ho voglia di combattere battaglie che io ritengo inutili”.

A scatenare la sua rabbia sembra siano stati dei commenti fatti a seguito di uno dei suoi ultimi lanci, il tonico esfoliante Cliotonic. “In Italia la competizione non è sana, è mirata a uccidere gli altri brand. Quando esci con un prodotto nuovo parte subito il confronto con quello che fanno gli altri, e poi segue la critica, il massacro. Non mi sono inventata niente, ma con i miei prodotti io voglio offrire il meglio, quello che secondo me è il meglio”, dice in quella che sembra una risposta, non sappiamo a chi.

In uno sfogo libero e molto emotivo, Clio sottolinea la pressione per la competizione scorretta che c’è oggi tra le imprenditrici in questo mondo. “Dovrei combattere per raccontare i miei prodotti e faccio fatica, perché dall’altra parte ci sono modi di comunicare aggressivi. Io non voglio essere l’imprenditrice più figa, più ricca, meglio vestita: non mi frega niente, io voglio solo parlare alla mia community di persone reali”. Il suo sfogo finisce con un’ammissione di colpa e un augurio: “Mi rendo conto che per tanti di voi sono una delusione, perché ho cambiato il mio modo di essere per omologarmi a questo mercato”, dice con la voce rotta dal pianto. “Vorrei tornare a trovare il mio modo di parlare senza avere paura delle conseguenze, voglio portare bellezza in modo delicato, andare avanti per piccoli passi”.

Tantissimi i commenti al Reel, con cuori e messaggi di supporto anche da parte di tanti influencer e imprenditrici del suo stesso mondo: dai make-up artist Manuele Mameli e Greta Agazzi all’amica Valentina Ferragni, fino alle creators ed esperte beauty Martina Luchena, Giuliana Arcarese aka Makeup Delight e Alice Venturi aka Alice Like Audrey.