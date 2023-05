“C’è puzza di piedi”: si lamenta per il cattivo odore nella sua stanza d’hotel, poi trova un cadavere sotto al letto

Cliente trova un cadavere sotto al letto della sua stanza d’hotel

Il cliente di un albergo ha trovato un cadavere sotto al letto della sua stanza d’hotel: l’incredibile vicenda è avvenuta in Tibet, nel famoso Guzang Shuhua Inn.

A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso uomo in una recensione online in cui si è firmato semplicemente come “Zhang” e le cui parole sono state riportate dal Telegraph.

“Sono ancora spaventato, faccio fatica a dormire” ha dichiarato l’uomo, che poi ha ricostruito quanto accaduto lo scorso 21 aprile.

L’uomo, infatti, dopo essere entrato in possesso della stanza si è steso sul letto per riposare alcune ore. Una volta uscito per la cena e successivamente rientrato nella stanza d’albergo si è reso conto che qualcosa nella camera d’hotel non andava.

Il cliente ha infatti iniziato a sentire un forte odore. Dapprima ha pensato si trattasse del ristorante dell’hotel, poi di un problema all’impianto di aerazione e, infine, sospettato addirittura che il cattivo odore fosse colpa dei suoi piedi.

La puzza, però, era così forte che l’uomo è stato costretto a chiedere al personale dell’albergo di cambiare la stanza. Quindi la scoperta shock: sotto al letto c’era un cadavere.

L’uomo è stato quindi interrogato dalla polizia mentre un sospetto omicida è stato fermato poco dopo dagli agenti.