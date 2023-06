Chef stellato cuoce l’aragosta nel microonde, ricoperto di insulti sul web: “Ma non ti vergogni?”

Chef stellato cuoce l’aragosta nel microonde, ricoperto di insulti sul web

David Chang, chef stellato del ristorante Momofuku KO di New York, ha rivelato un trucchetto per cuocere meglio l’aragosta, ovvero mettendola nel microonde.

Nel suo podcast, The Dave Chang Show, il cuoco ha spiegato che tutto è nato dall’esigenza di dover far uscire i piatti il più velocemente possibile per non rallentare il servizio.

“Molti colleghi non apprezzeranno le mie parole, perché da tradizione la cottura dell’aragosta è solo in pentola, ma vi assicuro che è una soluzione davvero valida”.

La soluzione dello chef, però, non è andata a genio a molti follower, i quali, subito dopo la puntata, si sono riversati sui social per criticare le dichiarazioni di David Chang.

“Sei uno chef Michelin e usi il microonde? Ma dove le hai prese le stelle, al supermercato?” ha scritto qualcuno. E ancora: “Forse saranno anche buone, ma anche mio figlio di 6 anni può farlo”.

A far arrabbiare, poi, è il fatto che l’aragosta, secondo quanto dichiarato dallo chef, venga cotta in microonde ancora viva. “Ma non ti vergogni?” è il pensiero di un altro follower. “Cuocere un’aragosta viva in microonde è tremendo, dovrebbero cuocere te” ha invece scritto un altro utente.