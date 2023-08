Secondo Casaleggio Associati, il gioco online sta diventando una componente sempre più importante per il tempo libero degli italiani. In una società in cui la tecnologia fa la voce del leone, il gambling digitale ha sicuramente aggiunto un quid in più al concetto di divertimento, specialmente se si parla delle attività consumate fra le quattro mura domestiche. Un dato che in realtà si dimostra in crescendo sin dalla pandemia, ma che continua ad evolversi anche in una situazione tornata – finalmente – alla normalità.

Gioco online: perché piace così tanto?

Gli italiani apprezzano il gioco online, e ciò avviene per via di una serie di vantaggi che meritano di essere sottolineati. Per prima cosa, spicca il fattore comfort, dato che i giocatori possono accedere ai propri videogame di gambling preferiti da casa o in mobilità, a qualsiasi ora del giorno, da smartphone così come da PC. Questa flessibilità è senza ombra di dubbio uno dei principali motivi del boom delle sale da gioco telematiche.

Da non sottovalutare il fattore sicurezza, che è cresciuto negli anni, superando ostacoli enormi. Oggi, infatti, per avere la certezza di giocare senza rischi basta selezionare uno dei tanti siti legali di casino online a soldi veri. Nello specifico, bisogna controllare che sia presente la certificazione ADM, ovvero la garanzia rilasciata direttamente dall’agenzia delle dogane e dei monopoli. In sua presenza, il giocatore ha la certezza della legalità del portale e dell’equità dei giochi.

Per non parlare poi della varietà, un altro elemento che ha avuto un impatto notevole sul successo dei casinò telematici. Su queste piattaforme, difatti, si possono trovare diverse opzioni. Dalle slot machine ai giochi di carte come il poker e il blackjack, dalle scommesse sportive al bingo, passando per la roulette, c’è sempre un gioco pronto per consentire all’utente di cambiare e di non annoiarsi. Ovviamente giocando con responsabilità e sapendo quando e come fermarsi.

Poco sopra abbiamo citato i casinò online con soldi veri, ma è bene sottolineare che in molti casi all’utente viene data la possibilità di giocare gratis, quindi senza puntare. Si tratta di un sistema utile per testare i giochi presenti sulle varie piattaforme, o per regalarsi un momento di svago totalmente free. Infine, chi frequenta un casinò online non ha la necessità di rispettare orari particolari o un dress code specifico. In sintesi, si può giocare anche in pigiama.

Casaleggio Associati: il gioco online è importante

Come anticipato, un recente report di Casaleggio Associati pubblicato da Agimeg ha sottolineato l’importanza del gioco online per lo svago degli italiani. Si tratta di una nota contenuta nel Rapporto Ecommerce Italia 2023, secondo la quale i casinò telematici stanno attraversando un momento di grande spinta.

Basti ad esempio pensare al fatto che, entro il 2023, il fatturato del settore intrattenimento dovrebbe spingersi oltre i 38 miliardi di euro, secondo le ultime previsioni degli esperti. Come dichiarato da Casaleggio Associati, il gioco online già oggi impatta in modo significativo su queste cifre.

Allo stesso tempo, crescerà anche il ruolo del mobile. In altre parole, saranno sempre più numerosi gli italiani che si connetteranno ai giochi online grazie a dispositivi come i tablet e gli smartphone. Si tratta di un trend in costante ascesa, come in fondo avviene anche per l’ecommerce.

I consigli per giocare online in modo responsabile

Il gioco online, pur essendo un’attività divertente, richiede una serie di misure preventive per garantire un approccio responsabile e sostenibile nel lungo periodo. Per prima cosa, è di vitale importanza stabilire un budget prima di giocare o scommettere. I limiti finanziari sono infatti indispensabili per contenere le perdite e per minimizzare il loro impatto sulla nostra qualità di vita.

In secondo luogo, anche se si vincono cifre notevoli, è bene imparare l’arte della moderazione. Ad esempio, di recente sono stati vinti 43 mila euro alla slot online Madame Destiny Megaways, una vincita da record che potrebbe far sembrare tutto facile. Ma non è così: si tratta di colpi rarissimi e difficilmente ripetibili. In altre parole, una vincita importante non deve modificare assolutamente la regola dei limiti di budget.

Limiti che in teoria dovrebbero riguardare non solo i soldi utilizzati per giocare, ma anche il tempo speso nel gambling, ancora una volta per moderarsi e per evitare problemi. Inoltre, si suggerisce di non giocare mai con l’obiettivo di recuperare le perdite, per non innescare un circolo vizioso che potrebbe complicare ulteriormente le cose. Infine, si gioca sempre per divertirsi e mai per sfuggire ai problemi: un’altra regola aurea da seguire come un mantra.