La vista mare mozzafiato della casa è in realtà un poster | VIDEO

Aveva prenotato un appartamento con una vista mare mozzafiato e accesso esclusivo in spiaggio: peccato solamente che si trattava di un poster.

Così la vacanza da sogno di una influencer tedesca si è ben presto trasformata in un incubo. La truffa è stata denunciata attraverso un video pubblicato su TikTok ed è in breve tempo diventata virale sui social.

Sonny Loops, questo il nome dell’influencer 28enne, aveva prenotato su Airbnb un appartamento esclusivo che, secondo le descrizioni e le foto, doveva avere uno spettacolare accesso al mare, sulle favolose spiagge dell’isola di Sylt, in Germania.

Niente di tutto questo in realtà: la proprietaria della casa, infatti, ha pensato bene di mettere un poster dietro la finestra in modo da ingannare chiunque avesse visto le foto sulla piattaforma di affitti brevi.

E non è finita qui: l’appartamento, infatti, oltre a non avere alcun accesso diretto al mare si trovava in un seminterrato. “Siamo stati ingannati alla grande” ha scritto l’influencer comprensibilmente delusa e arrabbiata.