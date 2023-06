La casa di Barbie diventa realtà e si può affittare su Airbnb | VIDEO

La casa di Barbie sbarca su Airbnb: l’iconica Malibu DreamHouse, recentemente ristrutturata, potrà essere affittata per due notte in occasione dell’uscita del film sulla bambola della Mattel.

Il prossimo 17 luglio, infatti, sarà possibile tentare la fortuna per provare a trascorrere le notti del 21 e del 22 luglio nella villa californiana ispirata a quella di Barbie.

Il fortunato vincitore, infatti, verrà estratto a sorte e avrà la possibilità di trascorrere gratuitamente due notti nella villa insieme a un’altra persona.

Nell’annuncio apparso su Airbnb, l’host, che corrisponde al nome di Ken, l’action figure della Mattel, scrive: “Mentre Barbie è via, ha consegnato le chiavi della sua casa da sogno a Malibu quest ‘estate e la mia stanza potrebbe essere tua per la notte. Ho aggiunto alcuni tocchi per portare un po’ di Kenergy all’iconica Malibu DreamHouse, recentemente ristrutturata. Situata perfettamente sopra la spiaggia, questa villa rosa giocattolo a grandezza naturale è un sogno che si avvera!”.

Poi, la descrizione della casa: “Situata lungo la splendida costa fotogenica, la Malibu DreamHouse è un rifugio soleggiato per surfisti circondato dalla spiaggia, dalla spiaggia e da altre spiagge, proprio come piace a me”.

“Ho arredato l’alloggio con un po’ di più…beh, io! Sono molto più di una semplice spiaggia! La mia roba da cowboy è eccezionale. E cavalli! Chitarre, giochi e altro ancora. E, naturalmente, rollerblades, perché non vado letteralmente da nessuna parte senza di loro. Ora gli ospiti possono vivere in stile Ken per una notte al neon a Barbie Land, confezione da sei non inclusa”.