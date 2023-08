Caro scontrini, nuovo caso da Porto Cervo: 50 euro per caffè e orzata. “Mi aspettavo un prezzo alto, ma non così…”

Le polemiche sul caro scontrini continuano a tenere banco sui social. L’ennesimo caso arriva da Porto Cervo, dove una nota coppia di influencer ha scattato la foto di una maxi ricevuta da un bar del centro: un conto di 50 euro per assaporare un caffè e un’orzata in una delle località più esclusive della Sardegna.

“Mi aspettavo un prezzo alto, ma non così…”, ha detto Giuseppe Russo, protagonista della pagina “Il mio viaggio a Napoli” insieme alla compagna Federica Franco. “Abbiamo scelto un bar a caso del centro. Sul menù una coppetta di gelato costava 30 euro, l’acqua tra i 15 e i 20 euro. Volevamo andare via, ma abbiamo voluto ordinare almeno un caffè e una orzata”, hanno raccontato in un video pubblicato sulla pagina Facebook, che ha ricevuto più di 2mila commenti.

“Ci hanno portato, come se si trattasse di un aperitivo pomodori, carote, pizzette, olive, arachidi e tramezzini e biscotti. Era tutto buonissimo, meno il caffè. Quando abbiamo visto lo scontrino ci è venuto un coccolone: 50 euro totali per il caffè (30 euro) e l’orzata (20 euro). Sapevamo che è una città molto cara ma non così”, ha aggiunto.