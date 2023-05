Buona festa della mamma 2023: frasi e immagini per gli auguri su WhatsApp

BUONA FESTA DELLA MAMMA 2023 FRASI IMMAGINI – Oggi, domenica 14 maggio 2023, è la Festa della Mamma, una delle ricorrenze più sentite nella quale siamo soliti inviare messaggi, frasi o immagini di auguri alle nostre mamme, tra le persone più importanti e care della nostra vita. Se non avete molta fantasia o non siete soliti inviare frasi d’auguri, ecco una serie di citazioni e frasi affettuose da inviare alla vostra mamma per l’occasione. Magari da condividere su Facebook o WhatsApp.

“Le mamme sono fiori che germogliano e danno frutti che maturano in qualsiasi stagione della vita.”

Cara mamma, grazie per esserci sempre, per amarmi e per prenderti cura di me. Nessuno potrà mai sostituirti nel mio cuore.

Una buona madre vale cento maestri. (Victor Hugo)

Noi non veniamo dalle stelle o dai fiori, ma dal latte materno. Siamo sopravvissuti per l’umana compassione e per le cure di nostra madre. Questa è la nostra principale natura. (Shakespeare)

La felicità di una madre è come un faro che illumina il futuro, ma si riflette anche sul passato e lo avvolge nella dolcezza dei ricordi. (Honorè de Balzac)

Nessun affetto nella vita uguaglia quello della madre. (Elsa Morante)

Le verità che contano, i grandi principi, alla fine, restano sempre due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino. (Enzo Biagi)

Grazie mamma per avermi dato le ali, per avermi lasciato volare e per avermi aiutato a rialzarmi quando cadevo.

Grazie mamma di essere il mio speciale angelo custode. Buona festa della mamma!

“Ti porterò sempre con me, in terra, in mare, nel cielo, nel buio… perché il calore di una stella non si lascia mai alle spalle… ti voglio bene.”

“Ho dubbi su mille cose, ma di una cosa sono certa… Tu, mamma, sei l’unica donna che per me e degna di portare questo nome! Ti adoro!”

“Madri, siete voi che avete in mano la salvezza del mondo.” (Tolstoj)

“Nel mio cuore, c’è un immenso amore per una mamma perfetta.”

Tutto ciò che sono, o spero di essere, lo devo al mio angelo di madre. (Lincoln)

Io e mia madre siamo giunte a un risultato. Abbiamo concordato di non capirci”.

Tutte le madri sono dotate di intuito, le migliori hanno un radar”.

“Le madri sono gli unici lavoratori che non hanno mai vacanze”.

“Mia madre ha avuto molte preoccupazioni a causa mia, ma penso che le sia piaciuto”.

E il cuore quando d’un ultimo battito avrà fatto cadere il muro d’ombra, per condurmi, Madre, sino al Signore, come una volta mi darai la mano” (Ungaretti)

La mia sola consolazione, quando salivo per coricarmi, era che la mamma venisse a darmi un bacio non appena fossi stato a letto. (Proust)

Mamma, mi hai dato la vita, mi hai dato un sogno e io ti dono il mio mondo.

