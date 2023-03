Maria Elena Boschi: “Vorrei sposarmi, non ho figli ma non mi sento sbagliata”

“Stiamo insieme da quasi tre anni. Ora mi piacerebbe sposarmi”, lo ha raccontato Maria Elena Boschi in un’intervista al Corriere. La deputata di Italia Viva ha trovato un nuovo equilibrio grazie all’attore e odontoiatra Giulio Berruti. “Ci siamo incontrati per caso quasi 10 anni fa: io stavo entrando all’Auditorium di Roma. Uno sguardo, ci fu la scintilla. Ma appunto ero circondata dalla sicurezza. Ci siamo di nuovo incontrati anni dopo ai giardini del Quirinale: parlammo e mi chiese il numero di telefono, ma io non glielo diedi: “Troverai un modo”. Il giorno dopo mi mandò a Palazzo Chigi un mazzo di fiori bellissimo, con il suo numero di telefono. Lo ringraziai dopo due mesi. Ma lui si era fidanzato”, scrive il Corriere.

Un amore, quello tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti nato “paradossalmente grazie al Covid – come racconta l’esponente di Italia Viva -. Lui si era lasciato ed era rientrato dagli Usa e dopo il lockdown, abbiamo iniziato a frequentarci”. In una precedente intervista Maria Elena Boschi aveva espresso il desiderio di diventare mamma. Un sogno che, a 42 anni, non ha ancora realizzato: «Non mi sento una donna “sbagliata” perché non ho figli, o almeno non ancora”. Un bimbo non si fa per forza, ha sottolineato l’ex ministro: “Ho sempre pensato che il figlio sarebbe arrivato con la persona giusta”, ha riferito al Corriere.

E la politica invece? “Sicuramente mi ha dato tanto, altrimenti sarei tornata a fare l’avvocato. La politica è la mia passione: tutto quello che ho potuto fare è stato un onore”. E alla domanda se le manca avere il potere la Boschi replica: “Se per potere s’intende quello di far accadere le cose, sì, mi manca”. Il governo di Renzi le ha dato tante opportunità e soddisfazioni e un po’ sente la mancanza, ma se ripensa “all’idea di stare da sola sabato e domenica a Palazzo Chigi, sepolta dalle carte da firmare, direi proprio di no”.