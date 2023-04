Bimbo piange per tutto il volo, un passeggero si mette a urlare a sua volta

È una vicenda che ha dell’incredibile quella avvenuta su un volo della Southwest Airlines, partito da Baltimora e diretto a Orlando, in Florida, che ha visto protagonisti un bimbo e un passeggero piuttosto eccentrico.

A bordo dell’aereo, infatti, c’era un bimbo piccolo che ha pianto per quasi tutta la durata del viaggio. Questo ha infastidito un passeggero adulto che, per ripicca, ha iniziato a urlare scatenando il caos a bordo.

Il personale di bordo è subito intervenuto, ma l’uomo non ha voluto sentire ragioni continuando a urlare come se nulla fosse. “Ho pagato un biglietto per avere un fottuto volo comodo. Quel bambino ha pianto per 40 minuti, dovete calmare il bambino” afferma in un video girato dagli altri passeggeri e diventato virale su TikTok.

“Volevo dormire e avevo le cuffie” ha aggiunto l’uomo sostenendo, inoltre, che i genitori del bambino avrebbero dovuto pagare un extra per il disturbo arrecato agli altri passeggeri.

Una volta arrivati a Orlando, poi, l’uomo si è rifiutato inizialmente di scendere per poi abbandonare il velivolo per ultimo. Il passeggero, successivamente, è stato raggiunto dalla polizia.