Bianca Balti nuda su Instagram: la foto con indosso solo una borsa da 2mila euro

Bianca Balti ha pubblicato una foto di lei quasi completamente nuda sul suo profilo Instagram. La modella, che ha compiuto da poco 39 anni, ha voluto mostrare il suo fisico senza particolari censure. Dopo essere stata a Capri per registrare la nuova campagna pubblicitaria di Dolce e Gabbana insieme al modello David Gandy, la modella è tornata in America per passare alcuni giorni con sua figlia minore, Mia.

Una volta a casa ha scattato alcune foto allo specchio per poi pubblicarle online. La modella, struccata e spettinata, ha mostrato il viso bellissimo etereo e fisico tonico e snello, le mani a coprirle il seno e vestita solo di una borsetta argento molto particolare. Si tratta di una borsa firmata Bottega Veneta, modello mini Jodie Intrecciato in pelle color argento del costo di 2.200 euro.

Nonostante i commenti sotto al post di Bianca Balti siano per la maggior parte di fan che sono rimasti incantati dalla bellezza autentica della modella, ci sono stati dei commenti da parte di alcuni hater di dubbio giusto come, ad esempio, chi le chiedeva: “Ma il cu*o dove lo hai lasciato?”.