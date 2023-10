Bambini indisciplinati, il ristorante che multa i “genitori incapaci”: scoppia la polemica

“Sovrapprezzo per gli adulti che non sono in grado di fare i genitori”. Lo prevede il menu di un piccolo locale che sta facendo parlare di sé negli Stati Uniti. Si tratta del Toccoa Riverside, un ristorante di Blue Ridge, in Georgia, che punta a risolvere il problema dei bambini indisciplinati con una soluzione drastica: una multa salata ai genitori. Sul menu è indicata da una voce apposita, accompagnata non da una somma specifica ma da tre simboli di dollari.

Una politica inflessibile, come testimoniano numerose recensioni online. “Se avete bambini, evitate assolutamente questo posto a tutti i costi. Santo cielo – il proprietario estremamente irrispettoso ha fatto una scenata enorme davanti all’intero ristorante perché i nostri bambini stavano ‘correndo per il ristorante’ – erano giù vicino al fiume.. ci è stato detto che dovevamo ‘andare a Burger King e Walmart’ e che eravamo cattivi genitori. Hanno un sovrapprezzo di 50 dollari per i ‘bambini cattivi’. Eravamo un gruppo di 21 persone e il nostro cameriere era incredibile e si è scusato fin troppo. Pratica commerciale terribile, non torneremo mai più”, riporta una recensione della settimana scorsa.

“Se avete bambini, non vi consiglio di andare qui. Il proprietario è stato talmente scortese con i miei nipoti da far piangere il piccolo di tre anni. Gli ha detto che se si fossero seduti vicino al fiume dovevano stare in silenzio. Quale ristoratore parla così ai suoi clienti?????? Non tornerò mai più… mi è stato detto che è così per molte persone…”, ha scritto un altro cliente il mese scorso.