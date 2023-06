Bambini al ristorante, polemica sui social: “Sporcizia ovunque, genitori ripulite”. La risposta dei camerieri

Di chi è il compito di pulire la sporcizia lasciata dai bambini in un ristorante? Un video ha aperto la discussione su TikTok, scatenando polemiche tra chi punta il dito contro i genitori e chi invece li difende.

Il filmato pubblicato dall’utente “Beau The Legend”, un commerciante australiano, mostra pezzi di cibo e sporcizia sul pavimento di un ristorante, vicino a un tavolo con due seggioloni. “Non mi interessa chi sei come genitore, lasciare un cazzo di ristorante in quel modo è disgustoso”, la presa di posizione dell’influencer. “Sicuramente non è così difficile rimettere sistemare dopo che sono passati i tuoi figli”, ha aggiunto nel video, per poi scrivere nella didascalia “dispiace per i camerieri”.

La categoria però non sembra pensarla tutta così. “Non lascerei mai che il mio cliente si mettesse a terra e iniziasse a raccogliere le briciole. Fa parte del mio lavoro”, ha commentato un cameriere. “Sono un cameriere e ho visto adulti adulti lasciare pasticci più grandi, non mi dispiace pulire dopo i bambini”, ha affermato un altro. “A meno che tu non porti con te l’aspirapolvere. Mi assicuro solo di dare una buona mancia”.