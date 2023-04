Con una lunga e profonda dedica alla bellezza interiore, Aurora Ramazzotti riappare sui social dopo il parto. Si è sempre identificata come il “brutto anatroccolo” della famiglia, e ha dovuto lottare sin dall’adolescenza con le accuse di essere “raccomandata” da mamma e papà famosi. Dopo la nascita del primo figlio Cesare, avuto insieme al compagno Goffredo Cerza, Aurora sembra essere rinata, e finalmente capace di vedersi bella e amarsi per come è.

L’influencer si è mostrata dopo il parto, non nascondendo la pancia ancora un po’ gonfia e le smagliature, ma soprattutto si è lasciata andare a una dedica commovente sulla bellezza interiore. “A due anni inizi a riconoscere la tua immagine riflessa nello specchio e da quel momento in poi con quella superficie riflettente comincia una vera e propria relazione, tra le più durature della tua vita. Quando ero adolescente c’erano giorni in cui immaginavo un mondo senza quel riflesso, passavo ore a cercare di dimenticarmi del mio ed entravo a testa bassa nei bagni per evitare di incrociare quell’immagine”, racconta Aurora.

“L’ho capito solo dopo che il mio errore stava nel credere che fosse cambiando quell’immagine che avrei sanato la relazione frammentata. Perché non importava quanto mi mettessi d’impegno a fare in modo che la luce riflettesse diversamente sul mio volto, sul mio ventre, sui disegni tracciati dalla vita sulla mia pelle. C’era qualcosa che doveva cambiare dentro, dove nessuno potrà mai vedere. Oggi la relazione procede a gonfie vele, oggi non gioco più a evitare quell’immagine riflessa, oggi passo tanto tempo ad osservarla.

Mi racconta vita, mi ricorda dove sono stata e mi permette di immaginare dove andrò. Forse non sarà così per sempre, ma ora più che mai ho imparato ad amarla. Nei giorni “no” anziché voltarmi la fisso dritta nei suoi più severi giudici, ci prendiamo a pugni un po’ e poi torniamo ad accarezzarci e mi ricordo che in fondo poverina può solo mostrarmi l’involucro di me, io sono tutt’altro”.