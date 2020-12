Auguri di Natale 2020: le più belle frasi da inviare su WhatsApp

Siete alla ricerca di frasi utili per fare gli auguri di Natale in questo 2020? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Come ogni anno dal 24 dicembre saremo chiamati a dare fondo alla nostra fantasia per inviare o rispondere a messaggi di auguri che arrivano da parenti, amici, colleghi… Uno strazio per alcuni, un divertimento per altri. Quel che è certo è che essere originali e perfetti non è mai cosa semplice. Per questo abbiamo selezionato qualche frase che potrebbe fare al caso vostro per gli auguri di Natale 2020. Eccole:

La magia di questi freddi giorni natalizi è sempre spettacolare, spero di riscaldarvi con il mio caloroso augurio…

Il tuo cuore è pieno di desideri e sogni che riempiono la tua vita e la rendono speciale. Possa la nascita di Gesù bambino avverare tutti i tuoi sogni. Tanti auguri!

Ti auguro un periodo natalizio divertente e sorprendente, di quelli impossibili da dimenticare.

Con il passare degli anni la magia di vivere il Natale cambia sapore, ma è bello sapere che nonostante il trascorrere degli anni…rivederti è sempre un magico regalo. Tanti auguri amico mio!!!

La nascita di Gesù e alle porte, la luce della sua nascita illumini il tuo cammino. Tanti auguri

Lo sai che a Natale si è tutti più buoni, allora che ne dici se come regalo mi regali un nuovo smartphone!!! Scherzavo il mio più bel regalo per questo Natale è condividere qualche attimo con te, dato che per lavoro siamo sempre più lontani!!!

Che questo Natale vi travolga in un caloroso abbraccio, portandovi tanta allegria!!!

Vi auguriamo uno splendido Natale. Auguri!

Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta. (Harlan Miller – Scrittore)

Il Natale è la sorpresa di un Dio bambino, di un Dio povero, di un Dio debole, di un Dio che abbandona la sua grandezza per farsi vicino a ognuno di noi. (Papa Francesco)

La mia idea di Natale è molto semplice: amare gli altri. A pensarci bene, perché dobbiamo aspettare il Natale per farlo? (Bob Hope – Attore)

And so happy Christmas for black and for white. For yellow and red ones let’s stop all the fights. (John Lennon – Cantante)

Il Natale è il luogo in cui conservare i ricordi della nostra innocenza. (Joan Mills – Musicista)

Cos’è il Natale? È la tenerezza del passato, il valore del presente e la speranza del futuro. È il desiderio più sincero che ogni tazza trabocchi di ricche ed eterne benedizioni, e che ogni via porti alla pace. (Agnes Mae Pharo – Scrittrice)

