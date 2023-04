“Nostra figlia è pronta per avere un telefono”: Cattelan pubblica la sua risposta in chat

A che età dare il cellulare ai figli? Non troppo presto, per evitare che ne diventino dipendenti o che non sappiano usare lo strumento. Non troppo tardi, per non isolarli dal contesto sociale e non rischiare di incrinare il rapporto. A volte, però, il problema non si pone nemmeno.

Alessandro Cattelan, il deejay che conduce Catteland su Radio DEEJAY ogni giorno feriale dalle 12 alle 13, ha le idee chiare per la figlia Nina, nata nel 2012.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Cattelan (@alecattelan)

La chat con la moglie Ludovica Sauer pubblicata dal conduttore radiofonico e televisivo ha scatenato diversi commenti, anche per il colpo di scena inaspettato:

“Volevo dirti che Nina è molto molto responsabile. Secondo me è pronta per avere un telefono a settembre.

Nina dai il telefono alla mamma per favore.

Come hai fatto!!

Ma tu, a me, pensi di fregare?

Vabbè, ciao papi”.

Alessandro Cattelan ha postato lo screenshot della conversazione con un ironico “Buon tentativo Nina. Ma ne devi mangiare di pasta”. Subito il post su Instagram si è riempito di commenti di personaggi famosi: dagli ex calciatori dell’Inter (squadra del cuore di Cattelan) Andrea Ranocchia ed Esteban Cambiasso agli attori Matilda De Angelis e Luca Argentero.

Non è mancata l’ironia nei commenti alla chat di Alessandro Cattelan sul cellulare alla figlia. Il comico Frank Matano, per esempio, ha scritto “Ciao Ale, sei grande. Volevo dirti che Nina è molto molto responsabile, secondo me è pronta a settembre di avere un telefono”, copiando il messaggio della figlia, mentre la cantante Giorgia, mamma di un adolescente, ha commentato con degli applausi.

Alcuni deejay di Radio DEEJAY hanno commentato il post difendendo la causa di Nina: Matteo Curti osserva “Nina, la giuria popolare ha deciso che te lo meriti”, Federico Russo concorda con “Beh, direi da premiare”. Tutti, comunque, ironici e nello spirito del post.