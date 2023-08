Addio al soprano Renata Scotto, una delle più grandi interpreti del ’900

E’ morta nella sua casa di New York il soprano Renata Scotto, all’età di 89 anni. Durante la sua lunga carriera, ha calcato le scene dei più prestigiosi teatri mondiali come La Scala di Milano, il Metropolitan di New York e la Royal Opera House di Londra, diventando un’artista di fama internazionale apprezzata in tutto il globo.

“Ho il cuore a pezzi” ha scritto sui social Placido Domingo, ricordandola come “una dei più grandi cantanti lirici di tutti i tempi, una insegnante dedicata ai giovani cantanti e per me, personalmente, una dei partner più assidui sul palco con più di cento rappresentazioni insieme, ma soprattutto una carissima amica”.

Gli esordi con Maria Callas Nata a Savona nel 1934, aveva debuttato appena diciannovenne ne “La Traviata” proprio nella città ligure. L’anno seguente esordì a La Scala con “La Wally”. L’inizio di una carriera proseguita in Italia e all’estero (a partire dalla tournèe Scaligera in Inghilterra del 1957 in cui si alternò con Maria Callas e Rosanna Carteri) con un repertorio vastissimo, a cui oltre al canto ha affiancato anche la regia d’opera e l’insegnamento con la creazione a Savona dell’Accademia Operistica Renata Scotto.