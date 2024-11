Frasi per il 1 novembre 2024: aforismi, citazioni e auguri per la Festa dei Santi, Ognissanti

FRASI 1 NOVEMBRE 2024 – Oggi, 1 novembre 2024, si festeggiano tutti i Santi. Una celebrazione molto importante per i cattolici, che festeggiano la comunione dei Santi, che intercedono per noi presso Dio. Un giorno festivo anche a livello civile, tanto che è di quelli rossi sul calendario. Siete alla ricerca di qualche bella frase per oggi, 1 novembre 2024 (festa dei Santi), da mandare a qualche amico o parente su WhatsApp o Facebook? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo infatti raccolto alcune frasi, citazioni, aforismi sull’1 novembre 2024 (Ognissanti). Eccole: