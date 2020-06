World Rainforest Day: Gran Cereale ripristina sei aree boschive italiane

Oggi, 22 giugno, ricorre il World Rainforest Day dedicato al tema della riforestazione. In questa occasione Gran Cereale racconta i risultati ottenuti nell’ambito della campagna nazionale “Mosaico Verde” promossa da Legambiente per la tutela di 6 boschi italiani alla quale ha aderito con il progetto “Boschi di Gran Cereale”, per ribadire il suo impegno per l’ambiente.

Si tratta di aree boschive situate all’interno di alcuni importanti Parchi presenti sul territorio nazionale: Val di Sella (Trentino Alto Adige), Parco Regionale di Portofino (Liguria), Parco Nazionale Foreste Casentinesi, (Toscana), Parco Regionale Valle del Treja (Lazio), Parco Nazionale del Gargano (Puglia) e Parco Nazionale del Pollino (Basilicata).

Il progetto “Boschi di Gran Cereale” coinvolge un totale di 13 ettari di terreno e messa a dimora di circa 3.200 tra piante e arbusti. Tra i benefici di questa iniziativa ci sono: aumento biodiversità, ripopolamento naturale, stabilizzazione del suolo, riduzione rischio propagazione incendi.

