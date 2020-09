Per il World Clean up Day, sabato 19 settembre, un evento di riqualificazione, ma anche un concerto e un docu-film: in occasione del decimo anniversario della sua fondazione, Retake organizza una giornata di festa – all’insegna dell’ambiente e dell’orgoglio civico – presso il Parco degli Acquedotti.

Una cornice suggestiva che vedrà riunirsi gli 80 gruppi di quartiere romani, le 40 città gemellate in Italia e che racconterà, con parole, musica e immagini, i “10 anni per Roma” – come recita il nome della manifestazione – vissuti da Retake ma soprattutto i progetti di quelli a venire. L’evento si svolgerà nel quadro del World Clean Up Day, iniziativa che ogni anno coinvolge cittadini in 150 Paesi in attività di rimozione di rifiuti abbandonati. Presente nella stessa giornata anche la campagna di sensibilizzazione #CAMBIAGESTO, promossa da Philip Morris Italia, E.R.I.C.A., H+ e diversi attori della società civile italiana per contrastare il fenomeno dell’abbandono e inquinamento da mozziconi, che dopo aver coinvolto i gruppi Retake di Bari e Palermo, si sposterà in 6 quartieri della Capitale e 7 città italiane.

Cuore della campagna l’importanza di cambiare gesti, anche piccoli come quello di buttare il mozzicone a terra, per salvaguardare il pianeta e la natura e l’impegno delle persone, come i Retaker, che anche in questa occasione distribuiranno ai partecipanti posaceneri portatili, oltre ad installare portamozziconi negli esercizi commerciali del circuito InRetake.

CIF supporterà il World Clean-up Day all’interno del progetto #CIFaBellalItalia. Lanciato nel 2019, #CIFaBellalITalia si prende cura di ridonare la bellezza alle città italiane, attraverso la riqualificazione degli spazi urbani e con l’obiettivo di migliorare il benessere dei cittadini. Nel 2020, nel mese di luglio, rispettando tutti i protocolli di sicurezza, si sono svolti due eventi a Roma e a Taranto. Nei prossimi giorni, #CIFaBellalItalia sarà di scena a Padova e prossimamente verranno

visitate le altre città in programma: Bari, Palermo, Pescara, Firenze, Benevento, Venezia, Torino e Cagliari.

Le attività prenderanno il via alle ore 15.00 presso l’area di accoglienza dove saranno allestiti gli stand di Retake, quelli dei partner delle campagne #CAMBIAGESTO e CIFabella l’Italia, delle associazioni che hanno aderito alla giornata, tra cui Roma Sotterranea – grazie a cui saranno organizzate visite presso l’area degli Acquedotti – e Rotary.

Dopo le attività di riqualificazione, animazione sociale e visite guidate, alle ore 17.30 è prevista una vera e propria manifestazione presso l’area palco che sarà aperta dall’esibizione di Jacopo Mastrangelo, il giovane chitarrista divenuto celebre negli scorsi mesi per le emozionanti interpretazioni delle musiche di Ennio Morricone nelle settimane del lock-down. Seguirà la proiezione del docu-film “10 anni per Roma” e l’intervento della Presidente di Retake Paola Carra.

Sono stati invitati a intervenire il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

Potrebbero interessarti “Mediterraneo da remare” fa tappa in Cilento, puntando al traguardo #PlasticFree 2020 Fondazione Barilla: il futuro del lavoro è nel green, ecco quali skills serviranno Gruppo Salvatore Ferragamo: approvati i target di riduzione di gas ad effetto serra