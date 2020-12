Intervista a Roberto Cavallo (E.R.I.C.A.): “Lavorando insieme, si #cambiagesto”

Tra i partner che promuovono il progetto #cambiagesto, la Cooperativa E.R.I.C.A. spicca per un’attività che, da quasi 25 anni, è focalizzata su temi quali la gestione dei rifiuti, la prevenzione dei rischi, il ciclo delle acque, l’energia, l’agricoltura biologica e la sostenibilità ambientale.

La sua nascita risale al 1996, quando, a seguito della tragica alluvione che due anni prima aveva colpito il Sud del Piemonte, divenne fondamentale occuparsi di ambiente, sia in termini di comunicazione che di supporto tecnico a enti pubblici e organismi privati.

Nel corso della sua storia ha collaborato con oltre 2.000 tra Comuni, Province, Regioni, Consorzi e aziende in tutta Italia, in Europa e in diverse parti del mondo, progettando servizi ambientali, realizzando studi di fattibilità, creando campagne di comunicazione, percorsi formativi, organizzando attività di educazione ambientale ed eventi sostenibili.

Oggi E.R.I.C.A. è leader della comunicazione ambientale in Italia e sta rinforzando la propria collaborazione con Enti e aziende operanti in molti stati dell’Unione Europea nel resto del mondo, ad esempio in Nord Africa e in Medio Oriente.

In questo percorso, ha saputo incrociare con profitto diverse figure professionali, focalizzandole sullo stesso obiettivo, e quindi la sua expertise risulta fondamentale in quel gioco di squadra che è il progetto #cambiagesto. Per approfondire la conoscenza di E.R.I.C.A. e dei temi di cui si occupa, TPI ha intervistato il fondatore, nonché amministratore delegato, Roberto Cavallo.

