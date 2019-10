La foto virale del leopardo mimetizzato che facendo impazzire il web

C’è la foto di un leopardo dell’Amur mimetizzato tra le sterpaglie, che sta facendo letteralmente impazzire il web.

Nello scatto, realizzato nella riserva naturale “La Terra del Leopardo” in Russia, l’animale si vede solamente dopo un’attenta analisi dell’istantanea.

Il leopardo in questione appartiene alla specie dell’Amur, uno dei più grandi e rari felini al mondo.

Nel 2018, infatti, erano 108 gli esemplari rimasti vivi. I leopardi dell’Amur sono molto difficili da vedere e questa foto dimostra il perché.

Il leopardo, noto anche come leopardo siberiano, si adatta così perfettamente al suo habitat naturale, che il suo mantello maculato che lo mimetizza perfettamente con ciò che lo circonda.

La foto, pubblicata dal The Siberian Times, in breve tempo è diventata virale ed ha fatto il giro dei social network, dove, in breve tempo, ha ricevuto migliaia di like e condivisioni.

“Sto impazzendo, dove si trova il leopardo?” è stato uno dei commenti ricorrenti tra gli utenti.

Qualche giorno fa una foto simile aveva avuto altrettanto successo. In quel caso, l’istantanea vedeva sempre un leopardo ben mimetizzato, ma appartenente a un’altra specie.

