La foto del leopardo diventata virale sui social: nessuno riesce a vederlo

Il leopardo è un predatore e sfrutta il suo manto maculato per mimetizzarsi nell’ambiente che lo circonda, fino al punto da risultare davvero difficile da individuare. Non ci credete? Voi stessi potete sperimentare le capacità mimetiche di questo felino, senza avvicinarvi necessariamente a lui. Basta dare un’occhiata a questa foto diventata virale sui social. Riuscite a trovare il leopardo che si nasconde nello scatto?

La foto, firmata da Hemant Dabi, è stata postata da un’utente su Twitter ed è diventata virale in breve tempo, finendo anche su alcuni siti di giornali online, come il britannico The Sun.

“Qualcuno mi ha appena inviato questa e mi ha chiesto di trovare il leopardo. Ero convinta che fosse uno scherzo … finché non ho trovato il leopardo. E voi riuscite a individuarlo?”, ha scritto l’utente nel suo tweet. La foto del leopardo ha ottenuto quasi 1.300 retweet e moltissimi commenti, diventando virale in breve tempo.

“Sto impazzendo a guardarla”, ha scritto un utente disperato, che non riusciva ad individuare il leopardo. “Mi ci è voluto troppo, il leopardo mi avrebbe già preso,” scherza un altro utente. “Molto ben nascosto”, scrive un altro ancora.

Alcuni utenti hanno postato infine anche la soluzione al dilemma, facendo uno zoom sull’immagine e riuscendo a individuare il predatore. Per chi di voi non è ancora riuscito a trovare da solo il leopardo, ecco la soluzione:

I leopardi vivono per lo più nel sud dell’Africa e in alcune comunità in Asia, Pakistan and Malaysia. Il numero in calo degli esponenti di questa specie ha provocato un allarme suo suo rischio di estinzione, a causa delle conseguenze delle azioni umane e della perdita dei loro habitat. A occuparsi della protezione di questi animali sono associazioni come Born Free Foundation, che tutela sia i leopardi selvaggi sia quelli in cattività.

