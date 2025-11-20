Paura alla Cop30 del Brasile, incendio nella Zona Blu: partecipanti evacuati

Momenti di paura alla Cop30 che si sta svolgendo in Brasile: un incendio è divampato nello spazio della Zona Blu, dove si svolgono i negoziati che si stanno portando avanti – tra mille difficoltà – a Belém. Le fiamme si sono propagate intorno alle 18 (alle 14 ora locale), in quella che dovrebbe essere la giornata che precede la chiusura. Le fiamme e il fumo si sono propagati nella zona dei padiglioni dei vari Paesi, proprio dietro il padiglione dell’Italia, nei pressi dell’ingresso della Cop. I partecipanti al vertici sono stati fatti evacuare verso la Green Zone, dall’altra parte del complesso che ospita la Conferenza delle Parti sul clima. Evacuata anche la sala stampa. Il governo di Pará, invece, ha riferito che non ci sono stati feriti, ma non sono ancora note le cause che hanno provocato l’incendio.

A melhor COP30 de todas, segundo o painho @LulaOficial 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/UTeDYgNomJ — Artur Paulo (@arturpaulos) November 20, 2025