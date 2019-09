Baywatch trama: di cosa parla il film in onda stasera su Italia 1

Stasera Italia 1 ha in programmazione, in prima serata alle 21.20, il film Baywatch, per la regia di Seth Gordon. La pellicola, uscita nel 2017, altro non è che l’adattamento cinematografico – in versione action-comedy – della celebre serie tv statunitense che andò in onda dal 1989 al 2001, e vede come protagonisti Dwayne Johnson e Zac Efron.

Ma di cosa parla il film? Vediamo qui di seguito la trama di Baywatch.

Di cosa parla il film

Il tenente Mitch Buchannon, caposquadra dei bagnini delle spiagge di Emerald Bay in Florida, svolge ogni giorno il suo lavoro con le due fidate colleghe Stephanie Holden e C.J. Parker. Quando vengono indette delle selezioni per riempire tre posti, faranno il loro ingresso nello staff l’ex campione olimpico di nuoto Matt Brody, l’intelligente Summer Quinn e l’esperto di informatica Ronnie.

Nel frattempo si affaccia ad Emerald Bay la nuova proprietaria dell’esclusivo Huntley Club, Victoria Leeds, sospettata di essere a capo del traffico di una pericolosissima droga chiamata “Flakka”.

Brody nei suoi primi giorni di lavoro verrà molto controllato da Mitch, il quale cercherà di fargli capire quanto Baywatch non sia semplicemente un gruppo di bagnini ma una famiglia che si occupa della sicurezza generale delle spiagge. Quando verrà quindi ritrovato un primo cadavere sulla spiaggia, collegato alle bustine di droga portate a riva dalla corrente, il gruppo si metterà ad indagare. Questo infastidirà molto la polizia e in particolare il capitano Thorpe che, una volta venuto a sapere che nessun bagnino era presente alla torre di guardia la mattina in cui viene ritrovato un secondo cadavere perché impegnati a svolgere le indagini, decide di licenziare Mitch. A quel punto il comando passerà a Brody.

In seguito si scoprirà che tutti gli omicidi sono collegati fra loro, in quanto finalizzati a far ottenere a Victoria la proprietà terriera di tutta la spiaggia. Il gruppo di Baywatch cercherà di salvare l’assessore Chun e scoprirà il deposito di droga nascosto nella barca di Victoria.

I bagnini escogiteranno a quel punto un piano per fermare la donna e, dopo una serie di colluttazioni, riusciranno nella loro impresa. In seguito il gruppo farà un’altra scoperta: il capitano Thorpe era un alleato della donna, dunque verrà arrestato.

Conclusa la missione Mitch potrà tornare a ricoprire il suo posto e comunicherà alle tre nuove reclute di aver ufficialmente superato il tirocinio.

