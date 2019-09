Miss Italia 2019, dove vedere in diretta tv e in streaming la finale in onda stasera 6 settembre su Rai 1

MISS ITALIA 2019 STREAMING – Questa sera, venerdì 6 settembre 2019, va in onda su Rai 1 la finale di Miss Italia 2019, lo storico concorso di bellezza giunto all’edizione numero 80. Per l’occasione il programma torna su Rai 1 dopo il passaggio su La 7. A condurre questa finale dal Palasport di Jesolo è Alessandro Greco, con la partecipazione di Tosca D’Aquino.

Ottanta anni e 80 finaliste: le concorrenti si contenderanno la vittoria finale, per scoprire chi sarà la più bella d’Italia del 2019. Tra le novità del format, il fatto che quest’anno a decretare la vincitrice sarà esclusivamente il pubblico da casa con il televoto.

Ma non solo. Ci sarà anche una giuria d’eccezione composta da Elisa Isoardi, Caterina Balivo, Eleonora Daniele e Lorena Bianchetti. Madrina d’eccezione Gina Lollobrigida, nata proprio grazie a questa kermesse.

Ma come fare per seguire in diretta tv o in streaming la finale di Miss Italia 2019? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Miss Italia 2019 streaming, dove vedere la finale in tv

Miss Italia va in onda con la finale da Jesolo condotta da Alessandro Greco in diretta il 6 settembre 2019 su Rai 1 dalle 21.25. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 501. Chi invece è abbonato alla pay-tv di Sky, può trovarlo al tasto 101.

Volete seguire il concorso in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet? Tranquilli, potete farlo tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuita dell’utente tutti i contenuti della Rai. Tutto quello che dovete fare è accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook.

Chi stasera è impegnato e non può seguire in diretta la finale di Miss Italia 2019, può recuperarla anche dopo la messa in onda tramite la funzione on demand di RaiPlay.