La verità sul caso Harry Quebert: trama, cast, streaming della serie tv in onda su Canale 5

L’omonimo romanzo, firmato da Joel Dicker e pubblicato nel 2012, ha venduto milioni di copie in tutta Europa, diventando in poco tempo un best-seller: adesso La verità sul caso Harry Quebert arriva anche su Canale 5, con una serie tv con protagonista Patrick Dempsey.

La miniserie, composta da dieci episodi, è stata diretta dal regista premio Oscar Jean-Jacques Annaud, lo stesso di altre pellicole di successo come “Il nome della rosa” e “Sette anni in Tibet”. La pellicola, avvincente e ricca di colpi di scena, è stata presentata per la prima volta alla prima edizione del Canneseries, tenutosi a Cannes dal 4 all’11 aprile 2018.

Da lunedì 2 settembre 2019, invece, La verità sul caso Harry Quebert viene trasmessa anche in chiaro in Italia, dopo essere andata su Sky Atlantic a marzo 2019. L’appuntamento, con i primi due episodi, è per stasera alle 21,20 su Canale 5. Domani, martedì 3 settembre 2019, andranno in onda altre due puntate.

La verità sul caso Harry Quebert: la recensione di TPI del romanzo che ha ispirato la serie tv

Ma di cosa parla la serie tv con protagonista Patrick Dempsey, il dottor Stranamore di Grey’s Anatomy? Vediamo insieme la trama de La verità sul caso Harry Quebert, il cast e le informazioni su dove vedere il film in tv e in streaming.

La verità sul caso Harry Quebert, la trama della serie tv

La serie tv, in dieci puntate, racconta la storia della misteriosa scomparsa di una ragazza di 15 anni, Nola Kellergan, avvenuta nel 1975. Trent’anni dopo, il cadavere della ragazza viene ritrovato sepolto nella proprietà di Harry Quebert, un distinto e rispettato professore universitario.

Quebert è famoso in tutto il mondo, da quando il suo libro “Le origini del male” è diventato un grande successo editoriale. Ma quando viene ritrovato il cadavere della giovane Nola, con la quale proprio nell’estate del 1975 il professore aveva avuto una relazione, la sua vita diventa un inferno.

Accanto al cadavere, infatti, viene anche ritrovato il manoscritto del romanzo più famoso di Quebert. Elementi sufficienti perché il docente sia messo sotto indagine con l’accusa di omicidio, per la quale rischia la pena capitale.

Ad aiutarlo a ricostruire la vicenda per arrivare alla verità e venire scagionato ci sarà un giovane scrittore, Marcus Goldman, suo allievo. Che si troverà invischiato nelle indagini e scoprirà lati del suo mentore che non immaginava neanche lontanamente che potessero esistere.

La trama completa della serie tv

La verità sul caso Harry Quebert, il cast completo

Come già anticipato, ad arricchire il cast è soprattutto l’attore Patrick Dempsey, nel ruolo del professore Harry Quebert. Ma vediamo insieme tutti gli attori che compongono il cast completo de La verità sul caso Harry Quebert. Accanto, trovate il nome del relativo personaggio interpretato nella serie tv:

Patrick Dempsey – Harry Quebert

Ben Schnetzer – Marcus Goldman

Damon Wayans Jr. – Sergente Perry Gahalowood

Kristine Froseth – Nola Kellergan

Kurt Fuller – Capitano Gareth Pratt

Tessa Mossey – Jenny Quinn da giovane

Victoria Clark – Jenny Quinn da adulta

Wayne Knight – Benjamin Roth

Don Harvey – Bobbo Quinn

Matt Frewer – Reverendo David Kellergan

Colm Feore – Elijah Stern

Josh Close – Luther Caleb

Craig Eldridge – Travis Dawn

Virginia Madsen – Tamara Quinn

Ron Perlman – Roy Barnaski

Il cast completo della serie tv in onda su Canale 5

La verità sul caso Harry Quebert, il trailer

Ecco il trailer della serie tv che inizia stasera, lunedì 2 settembre 2019, su Canale 5:

La verità sul caso Harry Quebert, dove vedere in tv e in streaming la serie tv

Dove vedere in tv la serie tv La verità sul caso Harry Quebert? Il film va in onda su Canale 5 stasera, lunedì 2 settembre 2019, a partire dalle 21,20 con le prime due puntate. La terza e la quarta puntata, invece, andranno in onda martedì 3 settembre 2019, sempre alle 21,20 sulla rete ammiraglia Mediaset. Le puntate saranno in totale dieci.

Canale 5 si trova sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarlo anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda della serie tv ma non volete perdervela per nulla al mondo? Non c’è problema: La verità sul caso Harry Quebert è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming