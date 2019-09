La verità sul caso Harry Quebert: il cast completo della serie in onda su Canale 5 | Attori e personaggi

Sbarca su Canale 5 in prima serata a partire da lunedì 2 settembre 2019 la serie evento La verità sul caso Harry Quebert, che vede nel cast attori di grande successo come Patrick Dempsey. La miniserie, composta da dieci episodi, è stata diretta dal regista premio Oscar Jean-Jacques Annaud.

Una trama avvincente, tratta dal romanzo omonimo di Joel Dicker del 2012, che in breve tempo divenne un best seller vendendo milioni di copie in tutta Europa. Per Canale 5 si tratta di una serie evento davvero importante, per dare avvio alla nuova stagione televisiva.

Tutto quello che c’è da sapere su La verità sul caso Harry Quebert

Ma di cosa parla La verità sul caso Harry Quebert? Una ragazza di 15 anni, Nola Kellergan, è scomparsa nel 1975. Dopo 30 anni il suo corpo viene ritrovato sepolto nella proprietà di Harry Quebert, un distinto e rispettato professore universitario.

L’uomo infatti è conosciuto in tutto il mondo grazie al suo libro di grande successo “Le origini del male”. Si scoprirà però che il professore aveva avuto una relazione con Nola; inoltre al fianco del cadavere viene ritrovato il manoscritto del romanzo più famoso di Quebert.

La trama completa della serie tv

Così il protagonista della serie tv viene indagato per omicidio. Ad aiutarlo a far emergere la verità sarà il suo allievo Marcus Goldman.

Il pubblico italiano ha già potuto assistere a La verità sul caso Harry Quebert su Sky Atlantic, nel marzo 2019. I primi due episodi della serie in chiaro su Canale 5 vanno in onda lunedì 2 settembre 2019 a partire dalle 21.20. Ecco il cast completo della nuova serie tv, con attori come Patrick Dempsey.

La verità sul caso Harry Quebert: la recensione di TPI del romanzo che ha ispirato la serie tv

La verità sul caso Harry Quebert, il cast completo della serie tv

Tanti gli attori noti che prendono parte alla serie in onda dal 2 settembre in prima serata su Canale 5. Nel ruolo di protagonista troviamo Patrick Dempsey, il dottor Stranamore di Grey’s Anatomy. Ma nono solo: ecco il cast completo con attori e personaggi.

Patrick Dempsey – Harry Quebert

Ben Schnetzer – Marcus Goldman

Damon Wayans Jr. – Sergente Perry Gahalowood

Kristine Froseth – Nola Kellergan

Kurt Fuller – Capitano Gareth Pratt

Tessa Mossey – Jenny Quinn da giovane

Victoria Clark – Jenny Quinn da adulta

Wayne Knight – Benjamin Roth

Don Harvey – Bobbo Quinn

Matt Frewer – Reverendo David Kellergan

Colm Feore – Elijah Stern

Josh Close – Luther Caleb

Craig Eldridge – Travis Dawn

Virginia Madsen – Tamara Quinn

Ron Perlman – Roy Barnaski

La verità sul caso Harry Quebert, il trailer

Ecco il trailer ufficiale della serie La verità sul caso Harry Quebert: