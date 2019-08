Migranti, la Alan Kurdi soccorre un barchino con 13 migranti, tra cui 8 bambini

La Alan Kurdi, nave della ong tedesca Sea Eye, ha soccorso e preso a bordo in mattinata 13 migranti – tra cui 8 bambini – che si trovavano a bordo di un barchino sovraccarico. L’ intervento, fa sapere Sea Eye, è avvenuto in acque Sar maltesi.

Qui il tweet della ong tedesca:

Die Crew der #AlanKurdi entdeckte in den Morgenstunden, ein kleines überladenes Holzboot. An Bord befanden sich 13 Menschen, darunter 8 Minderjährige, die #Lampedusa zu erreichen versuchten. Der Vorfall ereignete sich in der maltesischen #SAR Zone. Sie sind nun auf der #AlanKurdi pic.twitter.com/hcBfNtS8Os

— sea-eye (@seaeyeorg) August 31, 2019