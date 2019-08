Sorteggi Champions League diretta LIVE | Gironi 2019 2020 | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

Benvenuti alla diretta testuale di TPI dei sorteggi dei gironi della Uefa Champions League 2019 2020, in programma oggi, giovedì 29 agosto 2019, alle ore 18 al Grimaldi Forum di Montecarlo.

Sorteggi Champions League diretta live: la cronaca

C’è grande attesa per il sorteggio di oggi pomeriggio: quali saranno le avversarie di Juventus, Napoli, Inter e Atalanta?

In questo articolo troverete tutti i gironi (aggiornamento in tempo reale) sorteggiati oggi a Montecarlo. Chi capiterà in sorte a Juventus, Napoli, Inter ed Atalanta?

Oggi, giovedì 29 agosto 2019, alle ore 18 al Grimaldi Forum di Montecarlo vanno in scena i sorteggi dei gironi della Champions League 2019-2020. TPI seguirà LIVE l’evento organizzato dalla Uefa in cui saranno consegnati anche dei premi per la passata edizione. Quali? UEFA Men’s Player of the Year; UEFA Women’s Player of the Year; Portiere della stagione 2018/19 di UEFA Champions League; Difensore della stagione 2018/19 di UEFA Champions League; Centrocampista della stagione 2018/19 di UEFA Champions League; Attaccante della stagione 2018/19 di UEFA Champions League. Seguite l’evento con noi!

Sorteggi Champions League diretta live: le fasce

Quali sono le fasce del sorteggio di oggi? La Juventus è stata inserita in prima fascia; seconda fascia per il Napoli; solo in terza l’Inter; in quarta e ultima l’Atalanta di Gasperini. Ma vediamo insieme tutte le 4 fasce nel dettaglio:

Prima fascia

JUVENTUS (Ita), Liverpool (Ing), Chelsea (Ing), Manchester City (Ing), Psg (Fra), Barcellona (Spa), Bayern Monaco (Ger), Zenit (Rus).

Seconda fascia NAPOLI (Ita), Real Madrid (Spa), Atletico Madrid (Spa), Borussia Dortmund (Ger), Shakhtar Donetsk (Ucr), Tottenham (Ing), Ajax (Ola) e Benfica (Por).

Terza fascia INTER (Ita), Lione (Fra), Bayer Leverkusen (Ger), Salisburgo (Aut), Olympiacos (Gre), Bruges (Bel), Valencia (Spa), Dinamo Zagabria (Cro).

Quarta fascia ATALANTA (Ita), Lokomotiv Mosca (Rus), Genk (Bel), Galatasaray (Tur), Lipsia (Ger), Slavia Praga (Cec), Stella Rossa (Ser), Lilla (Fra).

Sorteggi Champions League diretta live: le regole del sorteggio | Regolamento

Ecco le poche regole del sorteggio dei gironi della Uefa Champions League 2019 2020:

Le squadre vengono suddivise in quattro fasce. La prima fascia è formata dai campioni in carica, dalla vincitrice della UEFA Europa League e dalle vincitrici del campionato nelle sei nazioni con il ranking più alto. Le fasce dalla seconda alla quarta sono determinate dal ranking per club.

Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione.

Le squadre di Russia e Ucraina non possono essere sorteggiate nello stesso girone.

Nel caso di federazioni con due o più rappresentanti, le squadre saranno abbinate in modo da suddividere le partite tra il martedì e il mercoledì. Ad esempio, se una squadra abbinata viene sorteggiata nei gruppi A, B, C o D, l’altra squadra abbinata (dopo il sorteggio) verrà automaticamente assegnata al girone E, F, G o H.

Il sorteggio stabilisce anche gironi del percorso UEFA Champions League di UEFA Youth League.

GLI ABBINAMENTI

A Liverpool, Manchester City

B Chelsea, Tottenham

C Barcelona, Real Madrid

D Juventus, Internazionale

E Bayern, Dortmund

F Paris, Lyon

G Zenit, Lokomotiv Moskva

H Atlético Madrid, Valencia

I Napoli, Atalanta

J Leverkusen, RB Leipzig

K Club Brugge, Genk

Sorteggi Champions League diretta live: come ci arrivano le italiane?

Come arrivano le italiane al sorteggio di oggi pomeriggio? Che aspettative hanno? Vediamo insieme come Juventus, Napoli, Inter ed Atalanta arrivano alla Champions League 2019 2020:

JUVENTUS

La Juventus ha cambiato tanto rispetto allo scorso anno. In primis l’allenatore: salutato Massimiliano Allegri (capace di vincere tanto in Italia, ma “solo” di sfiorare il trionfo in Europa), è arrivato Maurizio Sarri (vittorioso lo scorso anno in Europa League con il suo Chelsea). Dal punto di vista della rosa sono arrivati giocatori nuovi e funzionali al gioco del tecnico toscano. E poi c’è Cristiano Ronaldo… Lo specialista della Champions. L’obiettivo, ovviamente, sarà quello di provare a vincere la competizione europea. Trionfo che ormai è diventato ossessione per la società bianconera.

NAPOLI

Il Napoli di Ancelotti arriva alla Champions League come una delle outsider. La rosa non è certo del livello dei top club europei (Liverpool, Barcellona, City, PSG ecc), ma nel calcio non si sa mai. Poi se in panchina hai uno come Ancelotti che di Champions ne sa qualcosa…

INTER

Grandi cambiamenti in casa Inter. Dopo l’esperienza Spalletti, i nerazzurri hanno cambiato aria: Suning ha infatti deciso di puntare su Antonio Conte. Per l’Inter vale più o meno lo stesso discorso del Napoli anche se, probabilmente, i nerazzurri si concentreranno un po’ di più sul campionato.

ATALANTA

L’Atalanta è carica ed entusiasta. I nerazzurri arrivano alla Champions League 2019 2020 senza aspettative. Già esserci arrivati è stato un traguardo storico. Questo però non vuol dire che i ragazzi di Gasperini giocheranno le partite all’acqua di rose… Anzi, l’intenzione è quella di ben figurare. Poi non si sa mai… Se il girono dovesse essere più semplice del previsto…

Sorteggi Champions League diretta live: il calendario, le date delle partite

Quando si gioca? Qual è il calendario della Champions League 2019 2020? Di seguito tutte le date nel dettaglio:

7/18 settembre 2019: fase a gironi, prima giornata

1/2 ottobre 2019: fase a gironi, seconda giornata

22/23 ottobre 2019: fase a gironi, terza giornata

5/6 novembre 2019: fase a gironi, quarta giornata

26/27 novembre 2019: fase a gironi, quinta giornata

10/11 dicembre 2019: fase a gironi, sesta giornata

16 dicembre 2019: sorteggio ottavi di finale

18/19/25/26 febbraio 2020: ottavi di finale, andata

10/11/17/18 marzo 2020: ottavi di finale, ritorno

20 marzo 2020: sorteggio quarti di finale e semifinali

7/8 aprile 2020: quarti di finale, andata

14/15 aprile 2020: quarti di finale, ritorno

28/29 aprile 2020: semifinali, andata

5/6 maggio 2020: semifinali, ritorno

Sabato 30 maggio 2020: finale – Atatürk Olimpiyat Stadı, Istanbul

Sorteggi Champions League diretta live: dove vederli in tv e streaming

Dove vedere il sorteggio dei gironi della Champions League in tv o live streaming? L’evento sarà trasmesso alle ore 18 di oggi in diretta tv sui canali satellitari Sky Sport (canali Sky Sport 24 e Sky Sport Football dalle ore 17,45) ed Eurosport e in chiaro, gratis, su Italia Uno.

Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite le piattaforme SkyGO, EurosportPlayer, MediasetPlay, NowTv e Uefa.com.