La matassa: la trama del film con Ficarra e Picone. Ecco di cosa parla

Amanti di Ficarra e Picone, continuano le buone notizie per voi: dopo Il 7 e l’8, Canale 5 manda in onda anche La Matassa, altro film campione d’incassi e con una trama divertente e ricca di gag.

Stasera, giovedì 29 agosto 2019, sulla rete ammiraglia Mediaset va quindi in onda la commedia, uscita nelle sale cinematografiche nel 2009 e diretta, oltre che da Salvatore Ficarra e da Valentino Picone, anche da Giambattista Avellino.

Tutto quello che c’è da sapere su La Matassa, con Ficarra e Picone

Come già anticipato, anche La Matassa (quarto film di Ficarra e Picone) come i precedenti è un film davvero molto simpatico, con scene che sono diventate ormai iconiche della comicità firmata dai due siciliani. In attesa della replica di stasera su Canale 5, ripassiamo insieme la trama del film. Ecco di cosa parla La Matassa.

La matassa, la trama del film di stasera

La matassa racconta la storia di due cugini, Gaetano e Paolo Geraci, che da bambini erano inseparabili. Giocavano ed erano sempre insieme, anche perché i loro rispettivi genitori gestivano insieme un albergo in Sicilia.

Un giorno, però, i due fratelli litigano pesantemente e decidono di non parlarsi più. Per forza di cose, anche i due cugini – che hanno 10 anni a testa – non possono più frequentarsi e crescono separati.

Paolo diventa un ragazzo insicuro, ipocondriaco e con una perenne paura della morte. Lavora con il padre nell’albergo di famiglia. Gaetano, invece, è diventato un uomo furbo, che per sopravvivere combina matrimoni per extracomunitari con il fine di far loro ottenere la cittadinanza italiana in cambio di denaro. È sposato con Olga, una donna russa che lo comanda a bacchetta e che lo ha sposato proprio per ottenere la cittadinanza.

Quando il padre di Paolo muore, Gaetano va al funerale. Ma il suo è un errore: in realtà era convinto di essersi recato sul posto di uno dei matrimoni di comodo che ha organizzato per un cliente. Quando i parenti lo vedono, credono che il suo sia un gesto distensivo nei confronti dell’altro lato della famiglia.

Per caso, poi, Gaetano origlia una confessione di Paolo con il prete, don Gino. Paolo, che come sempre teme di morire, gli confessa la sua intenzione di lasciare l’albergo al cugino ritrovato, in caso di sua prematura dipartita. Gaetano allora coglie la palla al balzo e fa in modo che il cugino creda di essere gravemente malato.

Così, tra mille gag, Paolo si convince davvero di essere in fin di vita. E firma un atto di donazione nei confronti di Gaetano, che però a questo punto ha un rimorso di coscienza…

Dove vedere La Matassa in streaming

L’appuntamento con La Matassa è per stasera, giovedì 29 agosto 2019, su Canale 5.