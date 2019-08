Calendario Champions League 2019 2020: date, partite, orari, streaming e tv

Qual è il calendario della Uefa Champions League 2019 2020? Quando giocano le italiane? Oggi, 29 agosto, sono stati sorteggiati i gironi della massima competizione europea. Al termine è stato stilato il calendario della Champions data per data.

Di seguito il calendario completo della Champions League 2019 2020:

FASE A GIRONI

7/18 settembre 2019: fase a gironi, prima giornata

1/2 ottobre 2019: fase a gironi, seconda giornata

22/23 ottobre 2019: fase a gironi, terza giornata

5/6 novembre 2019: fase a gironi, quarta giornata

26/27 novembre 2019: fase a gironi, quinta giornata

10/11 dicembre 2019: fase a gironi, sesta giornata

16 dicembre 2019: sorteggio ottavi di finale

OTTAVI DI FINALE

18/19/25/26 febbraio 2020: ottavi di finale, andata

10/11/17/18 marzo 2020: ottavi di finale, ritorno

20 marzo 2020: sorteggio quarti di finale e semifinali

QUARTI DI FINALE

7/8 aprile 2020: quarti di finale, andata

14/15 aprile 2020: quarti di finale, ritorno

SEMIFINALI

28/29 aprile 2020: semifinali, andata

5/6 maggio 2020: semifinali, ritorno

FINALE

Sabato 30 maggio 2020: finale – Atatürk Olimpiyat Stadı, Istanbul

Calendario Champions League 2019 2020: club abbinati

Perché sulle urne campeggiano le lettere A, B e C mentre le fasce sono numerate da 1 a 4? Per fare in modo che le squadre “abbinate” provenienti dallo stesso paese giochino in giorni diversi – ha precisato la Uefa -, gli otto gironi verranno suddivisi per colore: i Gruppi da A a D saranno rossi e quelli da E a H blu.

Quando uno dei club abbinati viene sorteggiato, per esempio, in uno dei gironi rossi (A, B, C o D), l’altro club abbinato – una volta sorteggiato – viene automaticamente inserito in uno degli altri quattro gironi blu (E, F, G o H).

I club abbinati non possono giocare lo stesso giorno (I Gruppi A-D giocano in una serata e i Gruppi E-H nell’altra). Per esempio, se il Liverpool fosse inserito nel Gruppo A, il Manchester City verrebbe inserito automaticamente nei Gruppi E, F, G o H.

Club abbinati:

A Liverpool, Manchester City

B Chelsea, Tottenham

C Barcelona, Real Madrid

D Juventus, Internazionale

E Bayern, Dortmund

F Paris, Lyon

G Zenit, Lokomotiv Moskva

H Atlético Madrid, Valencia

I Napoli, Atalanta

J Leverkusen, RB Leipzig

K Club Brugge, Genk

Calendario Champions League 2019 2020: dove vedere le partite in tv e live streaming

Le partite della Uefa Champions League 2019 2020 saranno trasmesse dal canale satellitare Sky Sport e la partita migliore del mercoledì in chiaro, gratis, sui canali Mediaset (Canale 5, Italia 1 e Rete 4).

In streaming le partite della Uefa Champions League saranno visibili su Sky Go, NowTV e, quando trasmesse da Mediaset, su MediasetPlay.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno le gare in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet, sempre che non preferiate vederla in un locale in compagnia di amici.

Molti siti, che propongono questi eventi dal vivo, sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

