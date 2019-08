Sissi il destino di una imperatrice, il film: trama, cast e streaming

Sissi – Il destino di un’imperatrice è il terzo e ultimo film della trilogia (dopo La principessa Sissi e La giovane imperatrice) che racconta della vita di Elisabetta di Baviera e che Rai 3 ripropone in prima serata quest’estate, mercoledì 28 agosto 2019.

Il film è datato 1958 ed è diretto da Ernst Marischka. Ma di cosa parla? A che punto è arrivata la storia della principessa Sissi in questo film?

Vediamo insieme tutte le informazioni che c’interessano.

Sissi il destino di un’imperatrice | Trama

La giovane imperatrice d’Austria ama trascorrere il suo tempo in Ungheria dove la nobiltà è rappresentata dal conte Andràssy. Costui è profondamente innamorato di Sissi e conta sul suo carisma per ottenere il miglior stato giuridico per la sua nazione.

Sissi decide di tornare a Vienna, suo marito però si presenta di peso per riportarla a casa e così i due trascorrono giorni memorabili insieme. Tuttavia, l’imperatrice ha un malore scoprendo in seguito di aver contratto una grave infezione polmonare, complicata in futuro da una depressione psicosomatica.

Sperando in una pronta guarigione, la protagonista si concede un viaggio diverso, in zone più calde, come Madera e Corfù. Lontana dalla corte per mesi, Sissi tornerà in buona salute anche grazie al supporto della madre.

Sissi il destino di un’imperatrice | Cast

Chi fa parte del cast del film? Vediamo come al solito nelle vesti regali della protagonista l’immancabile Romy Schneider. Al suo fianco anche in questo terzo film vediamo Karlheinz Böhm interpretare l’imperatore Francesco Giuseppe I d’Asburgo.

Ancora, nel cast vediamo Magda Schneider interpretare la Duchessa Ludovica di Baviera (madre di Sissi), Gustav Knuth interpretare il Duca Massimiliano di Baviera (padre), Uta Franz interpretare la principessa Elena di Baviera (sorella) e Walter Reyer come il Conte Julius Andràssy.

Infine abbiamo Vilma Degischer nelle vesti dell’Arciduchessa Sofia di Baviera, (madre di Francesco Giuseppe), Josef Meinrad come il colonnello Böckl, Senta Wengraf come la contessa Bellegarde ed Erich Nikowitz nelle vesti dell’Arciduca Francesco Carlo (padre di Francesco Giuseppe).

Sissi il destino di un’imperatrice | Streaming

Dove vedere il terzo film dell’Imperatrice d’Austria? Mercoledì 28 agosto il film andrà in onda in prima serata, ore 21:20, su Rai 3. Il terzo canale di Viale Mazzini è disponibile al canale 3 del digitale terrestre.

Chi vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire in diretta i programmi tramite smartphone, tablet e pc.